Medie: Jagter den samme spiller

Den blot 16-årige nordmand Elias Solberg blev i løbet af efterårsæsonen i den næstbedste norske række en fast del af UIl/Kisa-holdet, og det har han gjort i så overbevisende stil, at flere klubber fra Europa har fået øjnene op for ham.

Det skriver norsk Eurosport, som udpeger FC Midtjylland og Brøndby som de interesserede klubber fra Superligaen. Interessen fra Danmark er da også noget, som Ull/Kisa-lederen Andreas Aalbu har bemærket.

- Han har besøgt et par danske klubber. Uden at gå i detaljer er det store klubber fra udlandet, som er interesseret, lyder det fra Aalbu.

Netop store klubber må man også sige, at der er tale om. Foruden de to danske topklubber, så forlyder det også, at den italienske storklub Juventus har fået øjnene op for den kreative nordmand.

Aalbu peger desuden på, at han ikke er afvisende for at sælge Solberg, men at det også er spillerens agent Atta Aneke, der står for den videre proces. Desuden har der hidtil ikke været nogen formelle henvendelser.

Solberg har kontrakt med den norske klub frem til sommeren 2022.

Samlet set blev det til 16 kampe og tre scoringer fra Elias Solberg i OBOS-ligaen.