Medie: Spillerforeningen forskelsbehandler

Kvindelige fodboldspilleres rettigheder er en af Spillerforeningens mærkesager.

Men nu viser det sig, at fagforeningen ikke selv tilbyder ligestilling og ens vilkår for kvinder og mænd.

Det skriver Politiken.

Ifølge avisen viser en gennemgang af Spillerforeningens egne vedtægter, at mens mænd helt ned i ungdomsrækkerne kan blive medlem af fagforeningen, kan kun kvinder i de to bedste seniorrækker blive det.

Samtidig fremgår det af paragrafferne, at udlandsprofessionelle kvindespillere ikke har stemmeret, når klubrepræsentanter til Spillerforeningens repræsentantskab skal vælges. Det har deres mandlige kolleger i udlandet derimod.

Landsholdsanfører Pernille Harder siger til avisen, at dette ikke er fair.

Ikke fair, siger landsholdsanfører Pernille Harder om Spillerforeningens ageren. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Spillerforeningens formand, Jeppe Curth, vil have vedtægterne ændret hurtigst muligt.

Ringere arbejdsvilkår til Danmarks kvindelandshold i fodbold i forhold til det mandlige landshold var ellers omdrejningspunktet, da Spillerforeningen kastede sig ud i en dramatisk konflikt med Dansk Boldspil-Union (DBU).

Undervejs i armlægningen valgte de kvindelige landsholdsspillere at boykotte den vigtige VM-kvalifikationskamp mod Sverige i 2017.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) tildelte senere Danmark et 0-3-nederlag på skrivebordet, fordi danskerne ikke mødte op til kampen.

Det resultat skadede Danmarks chancer for at komme direkte til VM, og holdet missede siden slutrunden med et nederlag i playoffrunden om den sidste plads.

