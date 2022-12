Medie: Topspiller tiltalt for voldtægt

En topspiller i dansk fodbold er ifølge et fanmedie nu blevet tiltalt for voldtægt, voldtægtsforsøg og blufærdighedskrænkelse

Tidligere på året blev en topspiller i dansk fodbold anholdt og varetægtsfængslet i 27 dage for voldtægt.

Siden blev han løsladt 7. oktober, men stadig med en sigtelse over hovedet. Og nu har politiet i deres efterforskning tilsyneladende samlet nok beviser til, at sagen skal for retten.

Der er nemlig blevet rejst tiltale i sagen. Det skriver fanmediet Copenhagen Sundays, der har fået aktindsigt i anklageskriftet fra Københavns Politis Advokatur for personfarlig kriminalitet.

- Han nægter sig fortsat skyldig i sagen, oplyser spillerens forsvarer i sagen, Tenna Dabelsteen, til Ekstra Bladet.

- Men det kan da godt undre mig, at der er gået så lang tid fra løsladelsen, til at der nu er rejst tiltale.

Tiltalen lyder på et tilfælde af voldtægt ved anden kønslig omgang end samleje, forsøg på voldtægt og blufærdighedskrænkelse. Alt sammen fra foråret 2022.

LÆS OGSÅ: Sådan endte kvinder hos voldtægtssigtet topspiller

Derudover lyder tiltalen på tilfælde af blufærdighedskrænkelse i sommeren 2022. Oprindeligt lød sigtelsen også her på voldtægtsforsøg, men den anklage er ifølge mediet nu nedjusteret til blufærdighedskrænkelse, der altså har en mildere straframme.

Der er fortsat nedlagt navneforbud i sagen, og topspilleren kan derfor ikke beskrives nærmere.

Københavns Byret har endnu ikke besluttet, hvornår sagen skal for retten.

Ekstra Bladet har været i kontakt med spillerens klub, der ikke ønsker at kommentere sagen.

