Melder ud: Stort salg på vej

Transfer-vinduet er officielt åbnet, og der er allerede godt gang i den hos Silkeborg IF.

Klubben gør sig nemlig klar til at sælge deres 23-årige profil Sebastian Jørgensen.

Det oplyser Silkeborg IF hovedorganisation, Silkeborg IF Invest A/S, i en fondsbørsmeddelelse.

'Selskabets dattervirksomhed Silkeborg IF A/S har oplyst, at der pågår forhandlinger om transfer af kontraktrettighederne på Sebastian Jørgensen med sigte på et omgående klubskifte', skriver de.

Klubben skriver yderligere, at de forventer at salget går igennem i den nærmere fremtid. Det kræver blot nogle individuelle forbehold bliver opfyldt. Det drejer sig formentlig om spillerens kontrakforhandlinger med klubben.

Det bliver ikke specificeret, hvor og hvem klubben forhandler med.

Silkeborg IF skriver slutteligt, at de ikke har yderligere kommentarer til handlen.

Midtbanespilleren har haft en fornuftig Superliga-sæson, hvor han spillede 28 kampe og scorede seks mål.

Han har været tilknyttet Silkeborg IF siden 2017, hvor han spillede på klubbens ungdomshold.