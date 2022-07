Mesterklub jagter dansk stjerneskud

Rasmus Højlund har haft et fremragende halvt år, siden han skiftede fra FC København til Sturm Graz.

Og nu kan han tage endnu et skridt op ad karrierestigen.

Den 19-årige angriber er brandvarm, og Club Brügge har ifølge Ekstra Bladets oplysninger set sig ekstremt varm på den blonde spids.

Den belgiske mesterklub overvejer lige nu et bud på Rasmus Højlund, men hvis de skal lykkes med at vriste angriberen ud af den østrigske klub, kræver det et bud af de større.

Sturm Graz har nemlig U21-landsholdsspilleren i høj kurs efter seks mål i bare 13 Bundesliga-kampe på et halvt år og kræver derfor op mod 67 millioner kroner for at slippe Højlund.

Den pris skal Club Brügge tygge på – og forhandle ud fra, hvis man vil veksle mere uformel dialog til konkret bud i løbet af de kommende dage. Skulle den belgiske mesterklub gøre det, vil Rasmus Højlund have gjort udenlandsk kometkarriere.

For et halvt år siden fik Rasmus Højlund at vide, at han næppe ville få spilletid i FC København, hvor han stod langt nede i angriberkøen. Selvom han gerne ville have sit gennembrud i hjerteklubben, blev det til et farvel til den drøm.

Sturm Graz betalte i januar omkring 18 millioner kroner for Rasmus Højlund, og nu kan de altså ende med at tjene 50 millioner kroner på et halvt år.

De kommende dage vil vise, om interessen er stor nok til også at blive til bud.

