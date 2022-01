Michael Schjønberg scorer nyt job

Han har tidligere været i spidsen for klubber som Herfølge BK, FC Vestsjælland og senest Vendsyssel FF, og nu kan Michael Schjønberg se frem til et nyt job.

Den tidligere landsholdsspiller er netop blevet udpeget som ny træner for den færøske klub 07 Vestur. Det kommer i øvrigt i kølvandet på, at Kim Engstrøm er blevet træner for HB Torshavn.

Michael Schjønberg har fået en toårig aftale, fremgår det af klubbens hjemmeside.

- Michael Schjønberg har en fantastisk historie. Først var han en topfodboldspiller i Danmark og Tyskland, og så har han arbejdet som træner og sportsdirektør med gode resultater. Han har de egenskaber, vi ønsker, da det handler om at dyrke fodbolden i selve klubben og have styr på alt det uden om, det organisatoriske.

- Det er håbet, at 07 Vestur for alvor får fodfæste og bliver et af fast hold i den bedste færøske fodboldrække, så holdet kan gøres professionelt, organisatorisk såvel som sportsligt, siger bestyrelsesformand Jón Nordendal til klubbens hjemmeside.

07 Vestur sluttede den seneste sæson som nummer seks i den bedste række i Færøerne - året forinden var klubben i den næstbedste række.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til sjette afsnit af Agenterne, der handler om Mikkel Beckmanns vilde ophold i den cypriotiske klub Apoel Nicosia