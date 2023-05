Millionerne vælter ind hos Peter Schmeichel

2022 var økonomisk ikke noget skidt år for den danske målmandslegende Peter Schmeichel

Helt skidt går det ikke hos den danske målmandslegende Peter Schmeichel.

For selvom han ikke bevæger sig rundt på mållinjen længere, så har han stadig gang i nogle fornuftige forretninger.

Det fremgår i hans selskabers seneste regnskaber.

En af hans virksomheder er GD Procon ApS. Her lød årets overskud for 2022 på cirka 840.000 kroner.

Det fremgår ikke specifikt, hvad Peter Schmeichel tjener sine penge på i GD Procon, men firmaet arbejder inden for underholdnings- og kommunikationsbranchen.

Så det er nærliggende at antage, at pengene kommer fra Schmeichels stærkt kritiserede ansættelse hos det Qatar-ejede BeIN SPORTS, hvor han arbejde som ekspert under VM 2022.

Peter Schmeichel har gennem årene opnået kældenavnet 'The Great Dane'. Foto: Lars Poulsen.

Det er dog ikke Schmeichels eneste indtægt.

For udover GD Procon havde Peter Schmeichels holdingselskab, GD Holding, et sammenlagt overskud på lidt over 3,4 millioner kroner.

En fornuftig stigning sammenlignet med året forinden, hvor overskuddet lød på omkring 2,3 millioner kroner.

Årets overskud i holdingselskabet har medført, at han har kunnet udbetale et 'ekstraordinært udbytte' på 1,4 millioner kroner.

GD Holding er moderselskabet til GD Procon, GD Investment og engelske GD Promotions Ltd.

Det vides i øvrigt ikke, hvad GD præcist står for, men de store Schmeichel-fans kan nok godt komme med et ret solidt bud.

For gennem sin karriere har målmanden nemlig haft kælenavnet 'The Great Dane'.

