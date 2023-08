Mystik om dansk rigmand: Derfor dukkede han ikke op

Det er ikke et tegn på manglende interesse i FC Midtjylland, at klubbens nye ejere ikke dukkede op til dagens pressemøde, hvor det blev annonceret, at han har købt klubben, lover direktør Steinlein

Det er ikke et tegn på manglende interesse i FC Midtjylland, at klubbens nye ejer ikke dukkede op til tirsdagens pressemøde, hvor det blev annonceret, at han har købt klubben, lover direktør Steinlein

IKAST (Ekstra Bladet): Han glimrede ved sit fravær.

Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen, bliver som ventet ny storaktionær i FC Midtjylland.

Men selvom Bestseller-milliardærens kontor ligger små 70 kilometer fra det seneste forretningseventyrs nye hovedsæde i Ikast, var han ingen steder at se til tirsdagens ellers stort anlagte pressemøde på den jyske hede.

Claus Steinlein og Anders Holch Povlsen kender hinanden ganske godt, efter at sidstnævnte trådte ind i ejerkredsen i 2021. Foto: Ernst van Norde

Stor dag

Anders Holch Povlsen overtager 95,5 procent af aktierne og sidder nu på magten i den jyske storklub.

- Det kan ikke være en større dag for FC Midtjylland, lød det begejstret fra administrerende direktør Claus Steinlein, der få minutter før pressemødets start også havde indviet prestigeprojektet Dream 99.

Men hverken åbningen af klubbens nye anlæg eller det nye ejerskab kunne lokke Holch Povlsen til Ikast.

- Der var jo også langt mellem interviews med Benham (nu tidligere ejer, red.), forsøger Steinlein sig med.

Eget ønske

- Tror du ikke alligevel, at FC Midtjyllands fans da trods alt havde håbet at høre jeres nye ejer om hans tanker for klubbens fremtid?

- Jo, men det er jo den måde, de driver virksomhed på. Det er dem, der beslutter, at det er direktionen og bestyrelsens opgave at fortælle om klubbens målsætninger. Det giver den ro og stabilitet, vi har brug for, og det var også en styrke under Benhams ejerskab.

Efterfølgende bekræfter Steinlein over for Ekstra Bladet, at det var Anders Holch Povlsens eget ønske ikke at være til stede på det, som igen og igen blev kaldt en af ulvenes største dage nogensinde.

Grebet af entusiasme

Til FCM's hjemmeside forklarer Holch Povlsen dog, hvorfor hans selskab Heartland nu overtager klubben.

- Vi engagerede os i FC Midtjylland, fordi vi blev grebet af den optimisme og de ambitioner og værdier, som helt tydeligt bærer klubben. I vores samarbejde med de mange professionelle mennesker og ildsjæle, der på forskellig vis driver klubben frem, er vi blevet bekræftet heri.

- Lysten til og iveren for at samle mennesker og gennem ydmyghed, hårdt arbejde og en lokal forankring at bidrage til at skabe resultater er anerkendelsesværdig. Derfor er vi meget glade for at kunne udvide vores engagement nu, hvor muligheden bød sig, siger Anders Holch Povlsen til fcm.dk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I fremtiden bliver det også de tre herrer her, der udtaler sig om FC Midtjylland, fastslår manden i midten. Foto: Claus Bonnerup

Ikke langt forløb

Første skridt til tirsdagens megahandel i dansk fodbold blev, som Ekstra Bladet tidligere har afdækket, taget allerede forrige sommer, da Danmarks rigeste mand trådte ind i ejerkredsen.

125 millioner kroner betalte rigmanden for at blive en del af ejerkredsen gennem sit firma Heartland.

Sidste sommer afviste rigmanden så blankt, at der foregik snakke mellem Matthew Benham og ham selv om et køb af FC Midtjylland.

- Det er jo en proces, men nu skal man jo ikke tro på alt, hvad der står i Ekstra Bladet. Det var i hvert fald første gang, at jeg hørte om et salg, lyder det ligeledes afvisende fra Steinlein efter dagens pressemøde.

Holch Povlsen er god for knap 50 milliarder kroner og har altså nu brugt en lille sjat af slanterne på at købe FC Midtjylland.