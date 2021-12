Nadim bryder tavsheden efter Qatar-besøg

Nadia Nadim sætter nu ord på sin gæsteoptræden i Qatar - et besøg, som fik kritikken til at hagle ned over landsholdsspilleren

Nadia Nadim kom under heftig beskydning, da hun tidligere i december delte billeder på sine sociale medier fra et besøg i Qatar.

Her kastede hun stjernedrys over FIFA Arab Cup 2021, hvor andre store stjerner som eksempelvis David Beckham også var til stede.

Turneringen var af værterne set som en kærkommen mulighed for at skabe opmærksomhed for næste års VM i ørkenstaten.

På den led blev Nadim pludselig en brik i en reklamekampagne, men indtil videre har hun ikke kommenteret den mediestorm, som hendes visit har ført til.

Ikke før nu. For på Instagram bryder hun nu tavsheden og fortæller om sin beslutning om at tage til den stærkt kritiserede VM-arrangør.

- Jeg tog til Qatar for første gang i september for at få foretaget min operation på Aspetar, et af de bedste medicinske steder i verden inden for sportsskader. Jeg fik kendskab til Aspetar, mens jeg spillede i PSG, og mit valg om at tage derhen var nemt, fordi det var bedst for min rehabilitering, skriver Nadim i starten af opslaget.

Hun skriver videre:

- Sidste uge rejste jeg til Qatar for en opfølgning – det er standard efter operationen. Mens jeg var dernede, blev jeg inviteret til at tale ved WISE-topmødet om uddannelse. I forlængelse af det fik jeg muligheden for at besøge det afghanske flygtningecenter med tusindvis af flygtninge fra det land, jeg er født i.

Længere nede i opslaget sætter Nadim ord på ørkenstaten og Taliban.

- Det er helt tydeligt, at alt om Qatar er sort eller hvidt. Hvis Qatar gør noget godt, er det propaganda, og alt det dårlige må være sandheden. Virkeligheden, som jeg har brugt tid på at studere og forstå, er mere kompliceret.

- For eksempel førte Qatars forhold til Taliban mig til at stille spørgsmål før mit besøg. Jeg ved også, at Taliban var vært i Qatar efter mange internationale forespørgsler for eksempel, hvilket jeg tvivler på, at I, der har kommenteret mit besøg, var klar over.

Sidst i teksten skriver landsholdsspilleren, at hendes beslutninger er truffet med integritet og ikke i økonomisk øjemed. Ligeledes beretter den 33-årige fodboldspiller, at folk har forsøgt at kontakte hende og familien for at 'aflevere' deres angreb på dem, hvilket har påvirket Nadims nærmeste.

Styret i Qatar har tætte bånd til Taliban, som tidligere på året overtog magten i Afghanistan, og den forbindelse har også fået flere til at undre sig over Nadia Nadims besøg. Som barn flygtede Nadim fra Afghanistan til Danmark, efter at Taliban havde slået hendes far ihjel: