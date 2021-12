Nægter at tale om pris: Overgangen bliver kaotisk i Fremad Amager

Fremad Amagers nye ejere vil ikke sætte prisskilt på, hvad de har betalt for klubben. Til gengæld lover de fansene, at de går efter at skabe en stabil klub

Frem til mandag i denne uge var Fremad Amager ejet af den lyssky russiske rigmand Anton Zingarevich, der ejede klubben gennem et selskab i Monaco.

Men nu har to amerikanske hamp-rigmænd overtaget klubben, og de gør klar til en helt anden og mere transparent tilgang til ejerskabet af den danske klub, fortæller de i et interview med Ekstra Bladet.

Ejerne er henholdsvis Josh Wallace og Richard Finger. I Hood River driver de hamp-produktion gennem selskabet Big Beard Farms, men hvordan kan en dansk 1. divisionsklub være interessant for amerikanske hampdyrkere?

- Vi har faktisk en del venner i fodboldverdenen: talentspejdere, spillere og trænere. De har aktiviteter og arbejde i Danmark, og da muligheden åbnede sig for dem, kom de til mig, og så har vi arbejdet på det siden.

- Vi er meget forventningsfulde omkring mulighederne, Danmark og passionen, som danskerne har omkring fodbold. Og vi er forventningsfulde omkring Fremad Amager, som vi betegner som en sovende kæmpe, siger Josh Wallace.

- Normalt siges det, at man ikke investerer i fodbold med hjernen, men med hjertet. Hvad er det for muligheder, I ser?

- Noget vil komme ud i nærmeste fremtid, men der er potentielle planer med byen. Der er planer om at forbedre holdet, og der er i det hele taget talt en del potentiale i horisonten.

Risikabel investering

- Vi er klar over, at det er en risikabel investering. Men vi mener også, at denne klub kan stabiliseres ud fra et økonomisk og finansielt synspunkt. Og det er vores mål: at bringe stabilitet til klubben, lover den nye investor, der dog er ukonkret og vag, når det kommer til detaljerne.

- Det er vigtigt at forklare Amager-tilhængerne, at vores mål er at opbygge efter en plan. At lave en langvarig årelang strategi, der bygger klubben op og gør tingene rigtigt.

- Vi har ikke tænkt os at komme med store armbevægelser og lave store spillerkontrakter og prøve at skyde genvej til succes.

- Vi vil lave en plan, som vi vil følge trofast og stabilt, forsikrer Josh Wallace, der dog forbereder Fremad Amager-folket på, at det nok ikke bliver uden bump på vejen.

De nye Fremad Amager-ejere lover, at de går efter at skabe en stabil klub. Arkivfoto: Anthon Unger.

Kaos i overgangsfasen

- Der vil være lidt kaos her i overgangsfasen.

- Vi kommer til at være meget aktive i det kommende transfervindue, hvilket hænger sammen med ejerskiftet, og det er årsagen til det. Det vil nok virke forvirrende, men så vil der falde ro på. Vores mål er at forbedre klubbens sportslige og forretningsmæssige muligheder.

- Har du nogensinde set en kamp I Danmark?

- Nej, jeg har aldrig set en kamp i Danmark endnu. Men jeg har været i Danmark flere gange, og jeg elsker København. Men jeg har ikke set en kamp endnu.

- Hvor meget har I betalt for klubben?

- Det kommer jeg ikke til at svare på.

- Hvorfor ikke?

- Vi har aftalt en pris med de tidligere ejere, og detaljerne forbliver mellem os.

- I har ikke formuleret nogle mål, fordi I lige har købt klubben, men hvad er målet på længere sigt? Skal i være i Superligaen om tre år? Have de bedste spillere? Lave overskud?

- Vi vil have succes, men det skal gøres rigtigt. Så den skal stabiliseres økonomisk. Vi skal have et sportsligt miljø, som spillere har lyst til at træne i, hvor de ved, at de bliver bedre og får mulighederne. Vores mål er stabilitet og arbejde os systematisk op gennem tabellen. Forhåbentlig vil det sende os i Superligaen.

- Som en forretningsmand så må du have nogle målsætninger for, hvor du vil være om tre år?

- Vi har ikke sat nogle langsigtede mål. Vores ambition er at holde os i 1. division. Det vil præge vores handlinger de kommende måneder. Der efter sætter vi mere langsigtede mål, siger Josh Wallace, der overtager holdet, der indtager sidstepladsen i 1. division ved vinterpausen.

