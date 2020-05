Næstved-ejer dømt for matchfixing

Næstved Boldklubs ene ejer Fabian Ernst er midlertidigt udelukket for al aktivitet i DBU-regi som følge af sit spilleri

Når man som klubejer spiller penge på kampe, ens eget hold er impliceret i, er det en forseelse inden for matchfixing-lovgivningen og derfor ulovligt.

Ikke desto mindre er det netop det, Næstveds ene ejer Fabian Ernst har gjort, beretter Sjællandske.

Og derfor er tyskeren blevet udelukket for al aktivitet under DBU i to måneder, ligesom han skal betale en bøde på 10.000 kroner.

Spilleriet foregik i 2019, hvor Ernst desuden var bestyrelsesformand i den sjællandske klub.

En af kampene, den tidligere tyske landsholdsspiller spillede på, var sågar en Næstved-kamp, da de spillede 1-1 ude mod HB Køge. Her havde Ernst tippet Næstved-sejr.

Fabian Ernst optrådte 24 gange for det tyske landshold. Her står han yderst til venstre akkompagneret af spillere som Kevin Kuranyi, Timo Hildebrand og Torsten Frings. Foto: Michael Probst/Ritzau Scanpix

Erkender sig skyldig

Den tyske klubejer erkender sig selv skyldig, men påpeger dog, at han ikke prøvede at fifle med resultaterne.

- I slutningen af 2019 blev jeg opmærksom på en sag, der relaterede sig til betting. I den forbindelse vil jeg gerne bekræfte sagens rigtighed, men jeg vil understrege, at disse spil var blevet foretaget udelukkende som en hobby og ikke med det formål at underminere ligaen, vores hold eller modstandere.

- Mine handlinger var på ingen måde beregnet til at opnå end unødig fordel i nogen form, siger han blandt andet til mediet.

Fabian Ernst har en flot spillerkarriere bag sig. En karriere, der har ført til 24 kampe for det tyske landshold foruden de mange meritter i tysk og tyrkisk fodbold.

Han var blandt andet en central del af det Werder Bremen-mandskab, der i 2004 opnåede klubbens første double nogensinde med titlerne i både Bundesligaen og pokalturneringen.

Sammen med Alex Quaye overtog Fabian Ernst 1. divisionsklubben fra årsskiftet 2019 med målsætningen om at føre holdet op i Superligaen.

Pt. ser det dog ikke alt for lyst ud i forhold til den målsætning, for Næstved ligger under nedrykningsstregen i den næstbedste danske række.

