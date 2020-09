Navnekrise i dansk fodbold

Se AC Milan pudse formen af mod Vicenza kl. 17.00 i Ekstra Bladet+. Få adgang her.

Landets næstbedste fodboldrække skal ikke hedde NordicBet Ligaen, når den nye sæson starter op.

Divisionsforeningen og NordicBet meddeler således, at man har valgt midlertidigt at suspendere navnesponsoratet af frygt for, at det kan give problemer med den nye lovgivning mod kviklån.

I en fælles pressemeddelelse skriver de, at Forbrugerombudsmanden i en forhåndsudtalelse har konstateret, at et NordicBet Liga-logo på en kampbold eller et flag på stadion vil kunne bringe almindelige banker, der ønsker eksponering på stadion, i strid med lovgivningen, som det formuleres.

Den nye lovgivning er lavet for at sikre forbrugere mod kviklån og betyder altså, at der opstår problemer, hvis bettingfirmaer og banker optræder som sponsorer samtidig.

En lovgivning, der gav lignende problemer for det danske landshold, der måtte se Arbejdernes Landsbank suspendere sin aftale med landsholdet, fordi de også sponseres af Oddset.

- Det er uhørt

Direktør for Divisionsforeningen, Claus Thomsen, ærgrer sig over Forbrugerombudsmandens vurdering, som naturligvis får økonomiske følger for klubberne i rækken.

- Divisionsforeningen er ikke enig i mange af elementerne i den forhåndsudtalelse, vi har fået fra forbrugerombudsmanden, men juridiske kampe og uklarhed for de virksomheder, der ønsker at støtte idrætten, er ikke noget, vi ønsker. Derfor må vi suspendere vores ellers fremragende partnerskab med NordicBet, indtil Erhvervsministeren får ryddet op, siger han og kommer med en opfordring til politikerne.

- Vi appellerer til, at politikerne, der har vedtaget lovgivningen, gør sig umage hurtigt. Det er uhørt, at man vedtager lovgivning, der skader idrætten, uden at høre idrættens organisationer. Nu skal banker forholde sig til, at de har ret til at støtte idrætten, hvis de er på side 2 og spiludbyderen på side 8 i klubbladet, samtidigt med at hele retten til at drive bank kommer i fare, hvis der spilles fodbold med en bold med spiludbyder logo på – og man skulle have vovet sig til at eksponere bankens logo på stadion, siger Claus Thomsen.

Claus Thomsen ærgrer sig over suspenderingen. Foto: Mik Eskestad/Ritzau Scanpix

Den midlertidige suspendering er dog ikke ensbetydende med, at NordicBet trækker sig helt fra aftalen.

- Vi har fulgt debatten og noteret os, at mange politikere har givet udtryk for, at de gerne vil finde en konstruktiv løsning på problematikken. Det ser vi fra NordicBet positivt på, hvorfor vi ser frem til igen at kunne støtte op om dansk fodbold som navnesponsor for 1. Division.

- Vi ønsker ikke at stå på vores juridiske ret med de implikationer, det vil have for klubberne. Vi ønsker kun det bedste for ligaen, så vi i fællesskab kan være med til at udvikle dansk fodbold, siger Ronni Hartvig, kommerciel direktør for Betsson Group, der står bag NordicBet.

Indtil der eventuelt er fundet en løsning skal landets næstbedste fodboldrække blot kaldes 1. division. Suspenderingen betyder samtidig, at alle klubber skal fjerne alle spor af bettingfirmaet, inden sæsonen begynder torsdag.

