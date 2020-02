Nedtur i Aarhus: Pasta og ris til ingen nytte

Det var en undskyldende AGF-direktør, der troppede op i studiet til Canal 9's antiklimatiske optakt til den afblæste forårspremiere

- Jeg tror, vi alle er rigtig trætte af det. Det er møgærgerligt, og det er vi kede af, sagde AGF-direktør Jacob Nielsen.

Samtidig afviesr han dog, at klubben kunne have gjort noget anderledes for at forhindre situationen.

- Folkene, der er ansat på anlægget har været forberedt på situationen og forsøgt at præparere den så meget som muligt.

- Jeg tror ikke, man kunne have gjort mere for at undgå det. Der er arbejdet på højtryk i vintermånederne, så det har været rettidigt.

Aflysningen begrundes med, at de sidste 24 timers nedbør har været for hård ved græstæppet, som Jacob Nielsen forklarer er rullegræs, der ligesom i Parken hurtigt kan blive slået ud af kurs af mindre kærlige vejrforhold.

Og det har fået fagfolkene på Ceres Park til efter en besigtigelse at vurdere, at 90 minutters fodbold ville sende banen ud i en forfatning, hvor store dele af hjemmebanekampene i forårsprogrammet ikke ville kunne afvikles.

En af de mildeste vintre

Modstanderholdets træner Thomas Thomasberg er bevidst om, at han ofte beskrives som en tudeprins, hvorfor han forklarer, at han ikke vil 'tude' mere end nødvendigt. Men med det sagt finder nordjyden det alligevel lidt besynderligt, at sådan noget kan ske.

- Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at man i 2020 skal stå i Superligaen og ikke kunne spille fodbold på grund af de her vejrforhold. Også nu her hvor vi jo har en utrolig mild vinter, sagde han til Canal 9 om situationen, som han også mente var noget, der kun burde kunne ske i Danmarksserien.

Derudover var han ærgerlig over, at den lange forberedelse op til forårspremieren og kampen om Kronjylland munder ud i en aflysning. Aflysningen betyder, at begge klubber skal spille tre kampe på en uge inden runde 26, men i det store og hele vil konsekvenserne være til at overse, mener Thomasberg.

- Det betyder mest af alt nok bare, at jeg kommer til at bruge lidt flere spillere, end jeg havde regnet med der.

Samme forsøg på at se tingene fra den lyse side formulerede randrusianernes anfører, Erik Marxen:

- Der er jo en del spildte kræfter i forbindelse med sådan en kamp med al forberedelsen optil. Nu har vi jo gået og spist en masse pasta og ris de sidste par dage og trænet rigtig hårdt, så vi kunne blive klar. Men nu skal vi bare møde en ny modstander i forårspremieren, og vores træning og forberedelse vil jo nok komme os til gode uanset hvad, sagde han.

Stærk kost. Erik Marxen har kørt kulhydrater ned forud for Kronjylland-derbyet søndag. Marxen ærgrer sig over aflysningen, men tror på, at forberedelsen har udrustet holdet godt til de første forårsrunder alligevel. Her ses han i kamp mod Brøndby i sidste sæson Foto: Jens Dresling/Polfoto

