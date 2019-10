Nicki Bille afslører: Jeg er på antabus

Engang var Nicki Bille en af fremtidens håb i dansk fodbold.

Knægten fra Valby havde målnæse udover det sædvanlige, men desværre er det efterhånden længe siden, at angriberen, som er noteret for tre landskampe for Danmark, har fået opmærksomhed for sit fodboldtalent.

Nedturen kulminerede, da han sidste år blev lemlæstet af skud fra et oversavet jagtgevær i sit hjem i Sydhavnen i København.

En episode, der endegyldigt satte et punktum for en seriøs fodboldkarriere.

Siden har han bevæget sig fra sports-sektionen og over på kendis-siderne, hvor han blandt andet har underholdt med, at han havde lagt sprutten på hylden.

Men det har tilsyneladende været vanskeligere at udføre i praksis end ventet.

I hvert fald meddeler Nicki BIlle mandag aften på sin Instagram-profil, at han har valgt at gå på antabus for at komme alkoholdjævelen til livs.

'Efter et utroligt hårdt år har jeg desværre haft tendenser til at drikke mine sorger væk i perioder', erkender Bille om årsagen til,at han nu går den medicinske vej i kampen mod alkoholen.

'Jeg vil råde alle som kunne have tendenser til dette, at det er bestemt den mest forkerte måde at komme videre på. Jeg er heldigvis efter hårdt arbejde og stærkt mentalt arbejde på vej til bedre tider igen', skriver han.

Derfor vælger han nu at smække døren til barskabet i.

'Nu tager jeg en drastisk beslutning om at tage antabus, fordi så har jeg ikke engang muligheden for at drikke, hvilket gør det nemmere mentalt når man ved at muligheden ikke engang er der', lyder det videre fra den tidligere fodboldspiller, der slutter sit budskab af med masser af kampgejst.

'Nu kører bussen! Antabussen'.

En af dem, der hepper på Nicki Billes projekt er rapperen Jokeren, der selv har taget gavmildt for sig af diverse nydelsesmidler.

'Fuck fodbold!! Grøn revolution NU eller fodbold for livet!! En af delene!! Lad os lave Grøn Forenet Fodboldklub dog og mig og KUN spille i samme farve GRØNT som vores modstandere!!! Jeg har en god inderside og kunne løbe hurtigt i 1991', lyder det noget kryptisk fra Jokeren.

Fakta om antabus Ifølge Dansk MisbrugsBehandling er 'antabus ikke behandling og helbredende i sig selv. Medicinen indeholder disulfiram, der forhindrer nedbrydning af alkohol i leveren, og den meget ubehagelige effekt af antabus, forhindrer umiddelbart indtagelse af alkohol.' 'Antabus fjerner ikke trangen eller lysten til alkohol. De fleste i antabusbehandling oplever det som en voldsom frustration, at man er forhindret i at drikke, uden at trangen forsvinder.' 'Bliver selve trangen og afhængigheden ikke behandlet, er det kun et spørgsmål om tid, før trangen vinder over viljestyrken og alkoholikeren ophører med sin antabusbehandling og begynder at drikke igen.' 'Undersøgelser viser da også med al tydelighed, at antabus ikke kan stå alene i behandlingen af alkoholisme.' Har du problemer med alkoholmisbrug, kan du kontakte Dansk MisbrugsBehandling på telefon: 78 75 22 53

