Nicki Bille dømt: Her er dommen

Den forhenværende fodboldspiller Nicki Bille er blevet idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have truet en cyklist med en luftpistol, vold mod en dørmand, trusler mod en sygeplejerske og besiddelse af kokain.

Det har retsformanden i Københavns Byret netop oplyst fredag eftermiddag.

Nicki Bille er kendt skyldig i fire af fem forhold. Kun i forhold to, der handler om at have båret luftpistolen uforsvarligt, er han frikendt.

- Vi har overvejet, om straffen kunne gøres betinget, men slår man en dørmand og truer en sygeplejerske, så er det ubetinget fængsel.

- Du er tidligere straffet for personfarlig kriminalitet, lød det bl.a. fra retsformanden som et argument for, at dommen er ubetinget fængsel.

Udover fængselsstraffen er Nicki Bille dømt til at betale sagens omkostninger samt erstatning til både dørmanden og sygeplejersken.

Nicki Bille Nielsen er tiltalt for i alt fem forhold: Tiltalt for at have truet og sigtet mod en person med et luft- og fjedervåben. SKYLDIG Tiltalt for at have båret det ovennævnte våben på en uforsvarlig måde, da det sad i bukselinningen. FRIKENDT Tiltalt for være i besiddelse af 0,26 gram kokain. SKYLDIG Tiltalt for at have slået en dørmand en til to gange i ansigtet. SKYLDIG Tiltalt for at have truet en sygeplejerske med knyttet næve, mens han har sagde, 'jeg fucking smadrer dig møgkælling eller lignende. SKYLDIG Vis mere Luk

Nicki Bille og hans forsvarer valgte efter kort betænkningstid at anke forhold fire og fem, der omhandler vold mod dørmanden og truslen mod sygeplejersken.

Da dommen lyder på under seks måneders ubetinget fængsel, kan Bille muligvis afsone med fodlænke.

- Hvorvidt du har mulighed for at bede om at afsone i fodlænke, er noget du skal tale med din forsvarer og Kriminalforsorgen om, sagde retsformand Henrik Tornberg i forbindelse med domsafsigelsen.

Bille stod roligt, da dommen blev læst op. Han har fra retssagens start erkendt at have truet med pistolen samt at have haft kokain på sig.

