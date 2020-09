Nicki Bille fængslet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

For fem dage siden kunne Nicki Billes advokat, Asser Gregersen, bekræfte, at den tidligere fodboldspiller afsonede sin dom for vold og trusler med en fodlænke frem for i et fængsel.

Det gør han ikke længere.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger brød Nicki Bille fredag vilkårene for afsoning med fodlænke, og det er årsagen til, at han nu er fængslet.

Asser Gregersen bekræfter, at Nicki Bille er bag tremmer, men vil ikke oplyse den præcise årsag til, at hans klient ikke længere afsoner med fodlænke.

- Der har været uregelmæssigheder ved Nickis afsoning, og derfor er han administrativt overført til et fængsel, mens sagen undersøges, skriver advokaten i en sms og bemærker, at eks-fodboldspilleren ikke forventer at blive i fængsel.

- Nicki har det godt og håber at komme tilbage til fodlænkesystemet snart, lyder det.

Dømt for vold og trusler

Nicki Bille blev idømt fire måneders fængsel for vold, trusler og besiddelse af stoffer, men skal som alle andre som udgangspunkt kun afsone 2/3 af dommen. Det er uvist, hvor længe han har afsonet på nuværende tidspunkt.

Den 32-årige angriber med fortid i klubber som FC Nordsjælland, Villarreal, Rosenborg og Evian blev fyret i Lyngby i 2018, kort efter han blev anholdt for at have truet en cyklist med en luftpistol samt for besiddelse af stoffer.

Udover den episode blev han dømt for vold mod en dørmand foran et diskotek samt trusler mod en sygeplejerske, der passede ham, efter han blev skudt i armen kort efter jul samme år. Nicki Bille ankede dommen til landsretten, men ombestemte sig i sidste øjeblik og modtog i stedet dommen fra Københavns Byret.

Efter et mislykket ophold i Danmarksserie-klubben Ishøj, har Nicki Bille på det seneste været tilknyttet Værebro Boldklub, der spiller i Sjællandsserien.

Nicki Bille har tidligere set et fængsel indefra, da han afsonede en dom på 30 dage i Frankrig for vold mod en kvinde og besiddelse af stoffer.

Efter en turbulent tid fortalte Nicki Bille i juli, at han drømmer om at blive fodboldtræner og kunne leve af det.

