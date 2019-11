Nicki Bille færdig i klubben

Ishøj IF har sagt farvel til Nicki Bille på grund af manglende stabilitet

- Vi er stolte af at kunne præsentere et menneske, som vi allerede holder af i Nicki Bille. Nicki er på vej tilbage til fordumstyrke og har valgt at lægge sin fodboldmæssige energi omkring Ishøjs Danmarksseriehold.

Sådan præsenterede Ishøj IF den tidligere landsholdsspiller Nicki Bille, da de hev ham ind i folden i juli.

Det gik dog ikke som håbet, så nu er samarbejdet ophørt. Det fortæller klubben på sin Facebook-side.

Sportsdirektør Murat Kutuk tog en chance på den tidligere topspiller, men i oktober kunne han berette, at det ikke var meget, han fik set til Bille.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så går det ikke så godt. I starten kom han til træning, men nu har jeg ikke set skyggen af ham i tre uger. Jeg har set på Instagram, at han vist nok løber lidt, men jeg ved ikke så meget.

Nu er Bille igen klubløs, og han har ikke spillet en kamp siden 30. september 2018, hvor han optrådte for Lyngby i 1. division.

De ophævede kontrakten med ham, efter han var involveret i en alvorlig episode i hjertet af København, hvor han truede en mand med en luftpistol.

Nedturen kulminerede, da han blev skudt i armen af et oversavet jagtgevær i sit hjem i Sydhavnen i København.

Bille har tre landskampe på cv'et og har tidligere spillet i Spanien, Frankrig, Italien, Norge, Polen og Grækenland.

