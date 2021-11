Nicki Bille i retten: - Der var blod overalt

Den tidligere landsholdsspiller sidder på anklagebænken for hele 13 forhold - også for en episode på Amagermotorvejen, hvor han ifølge eget udsagn tog fejl af lyssignalet og ramte en anden bil

- Jeg troede, der var grønt.

Sådan lyder ordene fra den tidligere landsholdsspiller Nicki Bille i retssalen, hvor han iført mørke jeans og sort t-shirt sidder på anklagebænken for ikke mindre end 13 forhold.

Seks af forholdene omhandler en alvorlig trafikulykke i juni 2019, hvor fodboldspilleren kørte galt på Amagermotorvejen. Han stødte først ind i autoværnet og ramte efterfølgende en anden forankørende bil.

Hovedpersonen selv fortæller i Københavns Byret torsdag formiddag, at han i sin kongeblå Mercedes kørte ad Amagermotorvejen, da han skulle besøge en veninde.

Nicki Billes blå Mercedes stødte ind i en norsk indregistreret bil. Foto: Pressefotos.dk

Grønt og rødt

Da den 33-årige var nær lyssignalerne omkring Øresundsmotorvejen og Amagermotorvejen troede han, at der var grønt signal for ham, men i virkeligheden var der rødt.

- Det er to lyskryds, der ligger lige op ad hinanden. Jeg troede, det var grønt, fortæller han i retten.

Bille fortæller også i retten, at han kom kørende med en hastighed på cirka 70 til 80 kilometer i timen. Inden han stødte ind i autoværnet, havde Bille mistet orientering, da han så ned i en GPS.

Fodboldspilleren beretter også, at da han så op igen, var hans hastighed for hurtig sammenlignet med de forankørende. Derefter trådte han hårdt på bremsen og mistede herredømmet over bilen.

Stoffer på skadestuen

Det endte med, at den tidligere landsholdsspiller bankede ind i en forankørende bil, og han var selv rystet over episoden.

- Jeg var i chok. Der var blod overalt, og jeg var også uvidende om, der var sket nogen noget.

Det er også kommet frem i retten, at politiet fandt cannabis i bilen efter den voldsomme ulykke. Bille fortæller selv, at han aldrig har røget det.

- Jeg husker ikke, at det lå der. Det har tilhørt en kammerat, for jeg har aldrig røget hash.

Efter ulykken endte Bille på skadestuen, hvor der blev fundet kokain og to morfinstoffer i hans blod. Han hævder dog, at stofferne blev taget på hospitalet - altså efter ulykken.

- Jeg tog nogle morfinpiller, da jeg var helt ude af den. Jeg havde dem på mig. Jeg havde også noget kokain i en lille pose, som jeg sniffede.

I løbet af eftermiddagen vil flere vidner indkaldes til retssagen. Anklagemyndigheden kræver en fængselsstraf på fire til fem måneder.