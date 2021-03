Nicki Bille i retten igen

Nicki Bille skal torsdag i retten for den voldsomme trafikulykke i 2019, hvor han udsatte andre for livsfare

Det var i oktober 2018, at den tidligere Superliga-profil og landsholdsspiller Nicki Bille fik ophævet sin sidste kontrakt som professionel fodboldspiller.

Dengang ville Lyngby ikke længere kendes ved angriberen, der var anholdt for at have truet med en luftpistol, og Nicki Bille bare fortsætter med at skabe overskrifter.

Papirer fra retten i København viser, at han torsdag klokke 09.30 skal i retten igen.

- Sagen drejer sig om: Ført personbil efter indtagelse af bevidsthedspåvirkende stoffer mm, lyder det i de officielle papirer, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Nicki Bille på landsholdet i 2013 sammen med Christian Eriksen, Martin Braithwaite og Nicolai Boilesen. Foto: Lars Poulsen

Der er tale om en sag helt tilbage fra 26. juni 2019, hvor Nicki Bille var involveret i en ulykke på Amagermotorvejen, der sendte fem personer på hospitalet.

- Det så voldsomt ud, og motorvejen var spærret i tre kvarter. Jeg kan sige, at i alt fem personer er kørt på Hvidovre Hospital med lettere skader, lød det, da Ekstra Bladet dengang fik en kommentar fra vagtchef Jesper Frandsen fra Københavns Politi.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger dengang var det Nicki Bille selv, der førte bilen, der efter alt at dømme, kørte ind i en bil, der holdt for rødt i lyskrydset ved sammenfletningen ved Amagermotorvejen og Centrumforbindelsen.

Artiklen fortsætter under billederne

Nicki Bille og hans blå Mercedes var involveret i en trafikulykke en juni-aften i 2019 - nu skal han for retten. Foto: pressefotos.dk

Fodboldspiller Nicki Bille er tidligere blevet idømt fire måneders fængsel ved Københavns Byret for trusler mod en cyklist, vold mod en dørmand, trusler mod en sygeplejerske og besiddelse af narkotika. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Nicki Bille i voldsom trafikulykke

Den i dag 33-årige Nicki Bille indledte seniorkarrieren i Frem, røg så italienske Reggina, inden han med succes kom hjem til FC Nordsjælland.

Her købte spanske Villarreal ham fri, men han endte på lejeophold i andre spanske klubber, inden Rosenborg købte ham fri i 2013, hvor han også fik den første af sine tre A-landskampe,

Siden nåede han også at spille i franske Evian, inden Esbjerg hentede ham hjem, og så gik turen til polske Lech Poznan, inden det blev til korte ophold i græske Panionios og siden også Lyngby.

Lavede han lige en Jysk Wilczek?

TV2 beklager afbrudt storkamp

Danmarksserieklub tilknytter Lars Olsen