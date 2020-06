Nicki Billes pokalsucces - i Dyrehaven

Den tidligere udlandsprof og landsholdspiller Nicki Bille var med, da sjællandsserieholdet VB 1968 spillede sig videre i pokal med en 1-0-sejr over Taabæk IF, der huserer i Serie 3.

Næste års pokalturnering er allerede begyndt for de lavere rangerede hold, og her skulle VB 1968 til en af Danmarks mest særprægede baner, nemlig Springforbi fodbolbanerne, som ligger i Dyrehaven nord for København.

Her stod kampen mod Taarbæk, og selvom det ikke blev til en startplads for den tidligere landsholdsspiller, så nåede han ind og fik minutter.

VB 1968 er i det hele taget et hold, hvor tidligere profiler dukker op, for de har også Martin Albrechtsen og Quincy Antipas på holdkortet.

Den tidligere Brøndby-angriber havde et enkelt forsøg på overliggeren og lagde op til den enlige scoring, der blev sat ind af Mourad Saidi.

Nicki Bille og co. kan se frem til et brag i næste runde, for der skal de op mod Ishøj IF, som Bille tidligere har været tilknyttet.

Den kamp spilles allerede tirsdag.

Den tidligere fodboldstjerne blev i 2019 idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have truet en cyklist med en luftpistol, vold mod en dørmand, trusler mod en sygeplejerske og besiddelse af kokain, men nu er han tilbage på fodboldbanen, hvor han dog har nydt en del succes i fortiden.

