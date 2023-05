Nicklas Bendtner dømt i landsretten

Den tidligere landsholdsangriber Nicklas Bendtner får konfiskeret sin Porsche og skal betale en bøde på 40.000, efter at han gentagne gange er blevet taget i at køre bil uden gyldigt kørekort

Nicklas Bendtner må vinkle endegyldigt farvel til sin cirka 2,4 millioner kroner dyre Porsche Taycan Turbo S.

Det står fast, efter at Østre Landsret torsdag stadfæstede den dom, som Bendtner i oktober 2021 modtog i Københavns Byret og efterfølgende ankede.

Det oplyser Østre Landsret til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Bendtners forsvarsadvokat, Anja Velbæk Mouridsen, der ikke har nogen kommentarer til landsrettens dom.

I Københavns Byret blev Bendtner fundet skyldig i gentagne gange at have kørt uden et gyldigt dansk kørekort, som han havde mistet.

Desuden blev han dømt for to hastighedsovertrædelser, et tilfælde, hvor han havde kørt 58 kilometer i timen i en 50 kilometerzone, og et andet tilfælde, hvor han blev målt til 157 kilometer i timen på Helsingørmotorvejen, hvor han måtte køre 110.

Nicklas Bendtner får ikke sin Porsche tilbage. Foto: Jens Dresling

Hastighedsovertrædelserne har den tidligere landsholdsspiller erklæret sig skyldig i, men han og hans forsvarsadvokat, Anja Velbæk Mouridsen, forsøgte i landsretten at argumentere for, at Bendtner skulle have sin konfiskerede sportsbil tilbage.

Det mente nemlig, at han var i god tro, da han kørte uden førerret.

Og her bliver juraen lidt snørklet.

Bendtner blev nemlig i marts 2013 frakendt førerretten i tre år på grund af spritkørsel. For at man igen må køre bil, når man har mistet sit kørekort på den måde, skal man generhverve førerretten.

Mouridsen argumenterede for, at Bendtner havde generhvervet sin førerret i kraft af det britiske kørekort, som han tog i april 2013.

Det kørekort var nemlig gyldigt, da Bendtners frakendelsesperiode ophørte ved udgangen af marts 2016.

Specialanklager Rikke Jensen mente dog, at reglerne inden for området har været klare. For at Bendtner skulle kunne køre bil i Danmark igen, skulle han efter frakendelsesperioden have generhvervet det danske kørekort, som han mistede i 2013.

Det gav Østre Landsret hende medhold i, og derfor stadfæstede landsretten torsdag Bendtners dom fra Københavns Byret, hvilket betyder, at Bendtners mister sin Porsche og skal betale en bøde på 40.000 kroner.