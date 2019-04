Nu afgør de Bille-sagen: Sådan har han det

Selvom Nicki Bille for omkring fire måneder blev skudt, er han torsdag klar til at møde i retten, hvor han er tiltalt for i alt fem forhold

Efter næsten to måneders udsættelse ser det nu endelig ud til, at straffesagen mod den tidligere fodboldspiller Nicki Bille er klar til at rulle i Københavns Byret.

Det fortæller hans advokat, Asser Gregersen, til Ekstra Bladet.

- Møder Nicki Bille op i retten?

- Ja, det forventer jeg.

- Hvordan har Nicki det?

- Bedre end han havde det for to måneder siden. Klart bedre, siger forsvarsadvokaten.

- Hvad skyldes det?

- Jeg tror, at det skyldes noget behandling. Både medicinsk og psykologhjælp.

Billes retssag udskudt til slutningen af april

Skudt i armen

Kort efter jul blev Nicki Bille skudt i armen med et haglgevær, hvilket var en af årsagerne til, at han ikke mødte op i retten som planlagt tilbage i starten af marts.

- De har arbejdet på ham siden december, og det ser sgu pænt ud. Det må jeg sige, og det virker til, at det går fremad, mener advokat Asser Gregersen.

- Hvad forventer du dig ellers af retssagen?

- På mange måder er det en standard hovedforhandling i en standard straffesag. Selvfølgelig er der lidt X-Factor, da der er et halvt hundrede journalister.

Fængslet for skud mod Nicki Bille: Har fortid som narkobagmand

Tiltalt for vold, narko og trusler

Nicki Bille er tiltalt for at have truet en person med en luftpistol i indre København 22. oktober sidste år samt for at bære pistolen uforsvarligt og være i besiddelse af 0,26 gram kokain.

I en anden sag fra december sidste år er han tiltalt for at have slået en dørmand med knytnæve en eller to gange.

Senest kom det frem, at han også er tiltalt for at true en sygeplejerske på Rigshospitalet i forbindelse med behandling, efter han blev skudt kort efter jul i sin lejlighed i Sydhavnen.

Gennem hele forløbet har Nicki Bille nægtet sig sig skyldig i alle frem anklage punkter. Hans advokat vil dog vente med at afsløre, hvorvidt Nicki Bille stadigvæk nægter sig skyldig, indtil retssagen starter torsdag 10.30.

