Nu bisættes 'Danmarks største guttermand'

Solen skinner nærmest symbolsk i det centrale Odense, hvor den smukt beliggende Sankt Knuds Kirke tirsdag danner ramme om bisættelsen af den danske målmandslegende Lars Høgh, som fejrede så mange og store triumfer i H.C. Andersens hjemby.

Klokken 14 siger familie, venner og bekendte et sidste farvel, og allerede klokken 13 var flere koryfæer dukket op foran kirken, hvor også pressen har fået lov at være til stede.

Landsholdskammeraten Henrik 'Store' Larsen, forfatter Jakob Kvist samt musikerne Michael Falch og Poul Krebs var blandt dem, som Ekstra Bladets udsendte fik øje på.

Michael Falch og Poul Krebs er blandt de fremmødte ved kirken. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Jeg husker Lars som Danmarks største guttermand. Den bedste kammerat. Det handlede hele tiden om at være et godt menneske. Det var hans menneskelighed og hjælpsomhed, som er så sejt ved ham. Eller undskyld - var så sejt ved ham, korrigerede Michael Falch sig selv, inden han gik ind i kirken.

Også Brian Laudrup, Peter Schmeichel, eks-målmand Peter Kjær, tidligere Brøndby-træner Alexander Zorniger og den tidligere OB-træner Troels Bech er ankommet ved kirken.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Lars var en som altid havde for vane at forsøge at vende sorg til glæde så ofte som muligt. Det kunne jeg rigtig godt lide ved ham, siger Troels Bech.

- Hvor meget betød Lars for Odense og fynboerne?

- Du vil komme til at se lige om lidt, hvor meget han har betydet. Der vil være et menneskefremmøde af dimensioner, siger Troels Bech.

Lidt efter kom også Christian Eriksen og Kasper Schmeichel til kirken. De har begge arbejdet med Lars Høgh på landsholdet, hvor Lars Høgh har fungeret som målmandstræner.

Ingen af de to havde dog lyst til at sige noget.

Christian Eriksen og Kasper Schmeichel er dukket op for at sige farvel til Lars Høgh. Foto: Ernst van Norde

Også Michael Laudrup og hustruen Siw deltager i bisættelsen. Foto: Ernst van Norde

Lars Høgh afgik ved døden 8. december efter flere års kamp mod kræft i bugspytkirtlen - 62 år gammel.

Den tidligere landsholdsmålmand har en glorværdig karriere bag sig i OB, hvor han nåede 817 kampe, tre danske mesterskaber og tre pokaltitler - ligesom det blev til otte A-landskampe for Danmark.

Efter Lars Høgh stoppede sin aktive karriere, fortsatte han med at arbejde i fodboldverdenen. Senest som målmandstræner i Brøndby og på det danske landshold.

Seks dage før sin død blev Lars Høgh indlemmet i Fodboldens Hall of Fame, meddelte DBU 3. december.