Nu skal DBU's formand forklare sig

DBU’s formand Jesper Møller skal forklare sig over for sin bestyrelse, efter at Ekstra Bladet har afsløret en gusten billetaffære i forbindelse med Champions League-finalen på San Siro i Milano i 2016.

Den fem år gamle affære, som kun en lille håndfuld medarbejdere i DBU har kendt til, blev rullet op lørdag og søndag, og nu siger DBUS’ næstformand Thomas Christensen, som også er direktør for Divisionsforeningen, at han internt regner med en hurtig forklaring.

- Jeg vil ikke kommentere på indholdet i artiklerne, men jeg forventer naturligvis en redegørelse i bestyrelsen, siger Thomas Christensen til Ekstra Bladet.

DBU's næstformand Thomas Christensen, her med kulturminister Joy Mogensen, forventer en redegørelse fra Jesper Møller. Foto: Lars Poulsen.

Affæren handler om seks af de fineste billetter til Champions Leaguefinalen på San Siro for fem år siden. Billetter som Jesper Møller selv bestilte og betalte via et løntræk hos DBU. Men siden fik Jesper Møller sine penge tilbage, og billetterne gik videre til DBU’s vicedirektør Kenneth Reeh og fem af hans venner og bekendte.

Det var Jesper Møller via en række mail fuldt informeret om. Men regningen for det hele, seks billetter til 440 euro stykket, i alt omkring 20.000 kroner, endte hos DBU, og det er problematisk. For normalt når DBU-ansatte eller sponsorer får adgang til CL-billetter er det mod betaling.

Ekstra Bladet har spurgt til sagen siden 8. marts, og lige siden har Jesper Møller været neddykket. Han har senest i en sms 18. marts afvist yderligere at udtale sig om sagen, men henviste i stedet til DBU’s informationschef Jakob Høyer.

Efter en stribe spørgsmål til fodboldunionen valgte DBU’s direktør Jakob Jensen i slutningen af marts at orientere bestyrelsen om at en mulig sag var på vej om Champions League-billetterne. Men Jakob Jensen oplyste ikke, at Jesper Møller havde bestilt de seks billetter, var blevet trukket i løb for dem, men siden givet dem videre til Kenneth Reeh og en gruppe af dennes venner og bekendte – herunder en ledende medarbejde i Danmarks Idrætsforbund.

Jesper Møller fik sine penge tilbage, og regningen endte hos DBU. Det har DBU nu erkendt var en fejl. Her fem år efter.

Internt i DBU har Ekstra Blader artikler vakt en vis opmærksomhed, og det er særligt blevet bemærket, at Jesper Møller har været helt væk fra offentligheden siden begyndelsen af marts, hvor Ekstra Bladet konfronterede ham med en række af hans egne mails om billetaffæren.

I mellemtiden har der været en til tider voldsom debat om en eventuel boykot af VM i Qatar i 2002. En sag der fik yderligere næring, da Arbejdernes Landsbank trak sig om sponsor for DBU. I ingen af sagerne var Jesper Møller synlig. I stedet blev hans embedsmænd, Jakob Høyer og Jakob Jensen, sendt i byen.

Heller ikke i forbindelse med de tre VM-kvalifikationskampe i landskampsugen var Jesper Møller synderligt tilgængelig. Og da slet ikke da landsholdet lavede en flygtig t-shirts-markering mod VM i Qatar.

I de kommende dage vil han dog være til stede i Montreux i Schweiz, hvor han mandag deltager i UEFA’s eksekutivkomitemøde og tirsdag i UEFA’s kongres. Der er store sager på programmet, blandt andet en relancering af Champions League og et opgør med de store klubber i Spanien, Italien og England, som drømmer om at lave deres egen private superliga.

Når Jesper Møller vender hjem fra Schweiz, skal han i corona-karantæne. Hvilket måske passer ham meget godt.