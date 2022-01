Nu sker det: Skov Olsen til lægetjek i Club Brügge

Andreas Skov Olsen er til lægetjek i Club Brügge i disse timer og bliver købt for en pris op mod 60 millioner kroner

Nu er den der endelig for Andreas Skov Olsen. Den danske landsholdsspiller er i disse timer til lægetjek i sin kommende klub Club Brügge.

Der var ellers knas i forhandlingerne, da Bologna ud af det blå hævede prisen på Andreas Skov Olsen.

Danskeren skulle pludselig ikke koste 45 millioner kroner, men tættere på 60, og det satte rystelser i gang omkring Andreas Skov Olsen.

Men den danske landsholdsspiller kan godt glæde sig igen, for de nye krav afskrækkede ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke Club Brügge, og de to klubber er nået til enighed om en aftale.

Der er nu skruet en pakke sammen, der kan sende 60 millioner kroner til Bologna.

Og den italienske klub sørger dermed for ikke blot at få investeringen hjem, men også at tjene på Skov Olsen.

Andreas Skov Olsen har jublet for sidste gang i en Bologna-trøje. Foto: Filippo Rubin, Ritzau Scanpix

Hvis lægetjekket går som forventet, betyder det, at Andreas Skov Olsen efter mange og lange dage nu snart kan skrive under på et nyt fodboldkapitel i Belgien.

Andreas Skov Olsen har længe mere end bare flirtet med Club Brügge, og fredag er han så i gang med sit lægetjek.

Når det er overstået, forventes han inden længe at blive præsenteret som ny Club Brügge-spiller.

Det har også været en langstrakt affære, og med flere interesserede klubber inde over. Glasgow Rangers og en tredje klub har ligget i hælene på Club Brügge i slutfasen.

Men det bliver belgierne, der løber med den eftertragtede dansker, og dermed kan han sætte punktum for sin transfersaga.

Den har strakt sig over en god måneds tid med masser af bump og italienske krumspring på vejen.

Fremtiden ligger i Belgien for Andreas Skov Olsen.