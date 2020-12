Nu smutter han hjem

Når EfB søndag går på banen i den sidste kamp inden vinterpausen, så bliver det uden deres normale anfører Rodolph Austin på banen mod Hvidovre. Det skyldes dog hverken en skade eller karantæne.

Nej, han tager hjem til Jamaica på lørdag. Det fortæller Esbjerg-sportschef Jimmi Nagel Jacobsen i et interview med JydskeVestkysten.

Her påpeger han samtidig, at man havde håbet på, at man kunne finde en flyrejse til Jamaica efter søndagens kamp, men at det ikke har kunne ladet sig gøre, selvom man har arbejdet på det i en måned.

Der er også andre ting, som spiller ind på, at man lader ham smutte før efterårssæsonen er helt færdigspillet.

- Hør her, han har ikke set sin familie i et år. Han var ikke hjemme i sommerferien, og selv om vi har forsøgt at arrangere noget i landskamppauserne, har det været umuligt. Han har to små børn, og alle vi, der har børn, ved, hvor stort et offer han bringer ved at være væk fra dem, siger han og fortsætter:

- For os var det slet ikke noget tema at sige nej til den mulighed, der er opstået, og selv om han ærgrer sig over at gå glip af kampen søndag, glæder han sig selvfølgelig til at komme hjem til familien og heller ikke selv i tvivl om, at det her er det rigtige at gøre, lyder det fra Jimmi Nagel Jacobsen.

Foruden Austin må Esbjerg også undværeYuri Yakovenko og Lasha Parunashvili, som har karantæne, og så er både Patrick Egelund og Andri Bjarnason ude med skader.