Nu taler Eriksen: - En perfekt løsning

Christan Eriksen er for alvor på vej tilbage til toppen af professionel fodbold.

Den 29-årige dansker har i de seneste to uger trænet med Ajax Amsterdams ungdomshold, Jong Ajax.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Ajax har tidligere haft fornøjelsen af danskeren, da han spillede i den hollandske hovedstad fra 2009 til 2013.

Eriksen er nu tilbage på træningsbanen i Ajax, hvor offensivspilleren arbejder på at komme i form.

- Jeg er meget glad for at være her i Ajax. Jeg kender folkene, og det føles som et hjem, fordi jeg var her så længe, fortæller Eriksen og fortsætter.

- Med Jong Ajax kan jeg træne med en gruppe spillere på højt niveau. Det er en perfekt løsning for mig i øjeblikket. Jeg forsøger at ramme mit højeste niveau, så jeg kan præstere godt i min nye klub med det samme.

Christian Eriksen i træning

Eriksen fik i december grønt lys af lægerne til at fortsætte fodboldkarrieren på højeste niveau, efter han i sommer fik indopereret en hjertestarter, en såkaldt ICD-enhed, efter sit kollaps i EM-kampen mod Finland.

De seneste uger, har der floreret mange rygter medierne omkring, hvilken klub Christian Eriksen fortsætter karrieren i og meget tyder i øjeblikket på, at det bliver Brentford.

Flere engelske medier beretter således, at en aftale er lige på trapperne.

