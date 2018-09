Nu taler taxa-chaufføren - afviser Bendtners forklaring

Den taxichauffør, som Nicklas Bendtner er sigtet for at have overfaldet natten til søndag, afviser, at han skulle have givet anledning til overfaldet.

Det oplyser hans bistandsadvokat, Luise Høj, i en kort udtalelse.

Nicklas Bendtner er sigtet efter straffelovens mildeste voldsparagraf, efter at han skulle have overfaldet en taxichauffør i København. Han nægter sig skyldig.

Mandag skrev fodboldspillerens kæreste, Philin Roepstorff på det sociale medie Instagram, at der var tale om selvforsvar, da Nicklas Bendtner slog taxichaufføren.

Men det afvises tirsdag af taxichaufføren.

I en udtalelse fra hans bistandsadvokat fremgår det, at chaufføren mandag blev opereret for dobbelt kæbebrud, og derfor først tirsdag eftermiddag har haft mulighed for at reagere på "de påstande, som er blevet fremsat siden i går".

- Min klient passede natten mellem lørdag og søndag sit arbejde som taxachauffør, hedder det i udtalelsen.

- Han kørte i den forbindelse med to kunder, som efterfølgende nægtede at betale for turen. Min klient blev derefter udsat for et groft overfald. I den forbindelse afvises alle påstande om, at min klient på nogen som helst måde har givet anledning til overfaldet.

Tidligere tirsdag optrådte Nicklas Bendtner på et pressemøde i sin norske klub, Rosenborg, hvor han beklagede situationen. Gennem sin advokat, Anders Nemeth, har han nægtet skyldig.

I Rosenborg meddeler man, at han kan forsætte som spiller 'indtil videre'.

