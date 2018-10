Nu taler træner om dommer-vold: 'De råbte perker og sorte svin'

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Det er sjældent, at kampe fra Serie 2 trækker de store overskrifter.

Heldigvis er det heller ikke hverdagskost, at dommere bliver udsat for voldelige overfald indenfor kridtstregerne, men det var, hvad der skete, da Nykøbing FC i weekenden mødte Rødby.

Det opgør endte med, at en spiller fra Nykøbing er blevet anmeldt for vold mod kampens dommer, der netop havde trukket det røde kort.

- Han slår hårdt ud efter forurettede med flad hånd, så han falder bagover og forsøger at tage fat om halsen, siger politikommissær Søren Jensen fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, der dog endnu ikke har sigtet den pågældende spiller,

Men ifølge Nykøbings træner, Ole David Danefred Andersen, blev hans spillere voldsomt provokeret af racistiske tilråb fra Rødby-spillerne inden situationen kulminerede med overfaldet på dommeren.

- Selvfølgelig er det helt uacceptabelt at begå vold på banen. Jeg tager stærkt afstand fra weekendens episode, men jeg synes ikke, at den første artikel helt tegner det rigtige billede af, hvad der foregik, siger han til Ekstra Bladet.

- Under kampen bruger flere Rødby-spillere racistiske udtryk mod vores spillere. Det sker flere gange, og de råbte både perker og sorte svin efter vores spillere. Derfor undrer det mig også, at dommeren - som jeg i øvrigt kender - kun henstillede til mine spillere om at tale pænt. Det burde han nok også have sagt til Rødby, og det var med til at skabe den dårlige stemning, fortæller Ole David Danefred Andersen, der alligevel undrer sig over, at kampen eksploderede seks minutter før tid.

- Vi var jo foran 3-2, så det var ikke derfor. Det hele eskalerer, fordi vi begår et frispark. Alle ender i en klump, hvor der bliver skubbet og taget fat. Og her er der så en af vores spillere, som løber hen og slår en af Rødby-spillerne i ansigtet med knytnæve, hvilket selvfølgelig er totalt uacceptabelt, fortæller Nykøbing-træneren.

Men balladen var ikke forbi endnu.

For da dommeren trækker det røde kort for knytnæveslaget, bliver han selv overfaldet.

- Men det er ikke den rigtige spiller, der får kortet, men hans storebror. Han bliver meget vred over at få et rødt kort, uden at have gjort noget. Han bliver selvfølgelig sur. Jeg synes mere, der var tale om et skub end et slag, men selvfølgelig er det ikke i orden, at han reagerer på den måde, siger Ole David Danefred Andersen, der erkender, at sagen har vakt enorm opsigt i lokalområdet.

- Alle taler om det i fodboldmiljøet på Lolland-Falster. Normalt sker den slags jo kun i København, siger træneren om kampen, hvor temperamenterne løb løbsk.

