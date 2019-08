Ny anholdelse i Jens Stage-sagen

Østjyllands Politi meddeler tirsdag, at man har anholdt en formodet medgerningsmand i sagen om brandstiftelse af fodboldspilleren Jens Stages lejlighed i Aarhus.

Det skriver politiet på sin Twitter-profil.

Manden er 21 år og bliver tirsdag fremstillet i et grundlovsforhør. Han er sigtet for blandt andet brandstiftelse.

En 24-årig mand sidder i forvejen varetægtsfængslet i sagen.

Brandstiftelsen fandt sted 14. juli omkring klokken 2.30. Ifølge politiet er den første person, der blev anholdt, sigtet for efter straffelovens paragraf 180 at have sat ild til lejligheden, der er beliggende i Eckersbergsgade i Aarhus.

Antændt fyrværkeri blev kastet ind ad vinduet, hvorefter der opstod ildebrand, og to personer måtte undslippe lejligheden ved at kravle ud af et andet vindue.

Han er desuden sigtet for ved grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at have kastet brosten og fyrværkeri ind i lejligheden, hvor de tilstedeværende personer blev udsat for fare.

Vedkommende er desuden sigtet for trusler efter straffelovens paragraf 266.

Han har allerede erkendt at have sendt en byge af beskeder i mindre pæn indpakning afsted mod Stage, efter denne skiftede fra AGF til FC København.

- Du skal aldrig være i Århus igen - Judas.

Og manden erkendte samtidig at have påført fyrværkeriet en seddel med teksten: ‘I Århus straffes forrædere Judas svin!!!’.

- Hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for Stages liv, helbred eller velfærd, som det lød i sigtelsen.

Se også: Debut til ligaens dyreste: FCK stormer videre

Stage om brandattentat: - Kommer ikke til at tale om det

Når fodboldfans går for langt: ’Dit forræderiske svin’

Dansk far jubler: Min søn skal hedde Anfield

Fra FCK-talent i Tottenhams søgelys til 2. division i Brønshøj

Hooligan-ekspert rystet over angreb: Det er helt uden sammenligning!