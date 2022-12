Ny cheftræner i dansk klub

Thomas Nørgaard er ny mand i spidsen for Sønderjyske.

Det meddeler 1. Divisionsklubben på deres hjemmeside.

40-årige Nørgaard, der indtil torsdag var Brian Priskes assistent i Sparta Prag, har skrevet under på en aftale til sommeren 2025.

Og det vækker stor glæde hos klubbens sportsdirektør, Esben Hansen, der beskriver Nørgaard som netop den træner, klubben havde sat jagten ind efter.

– Vi er meget glade for, at Thomas Nørgaard er vores nye cheftræner. Det er en træner, som vi havde et indgående kendskab til i forvejen, men han har også gjort et stærkt indtryk under de samtaler, vi har haft med ham.

- Han har været vores førsteprioritet, og hele ledelsen er enige om, at han er den rigtige cheftræner for Sønderjyske Fodbold, lyder det fra Esben Hansen.

Sønderjyske overvintrer på en sjetteplads i landets næstbedste fodboldrække.

Det bliver Nørgaard, der skal forsøge at få Sønderjyske tilbage i Superligaen. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Vil udløse potentialet

Om den nye udfordring lyder det fra Thomas Nørgaard, at han ser frem til at udløse det store potentiale, han ser i Sønderjyske, der har været uden cheftræner siden fyringen af Henrik Hansen i begyndelsen af november.

– Der er mange gode mennesker i klubben, og jeg har fået et rigtig godt indtryk af Esben Hansen og ejerkredsen. Jeg kender også Sønderjyske Fodbold som modstandertræner, og jeg kan godt lide de dyder og værdier, der er i klubben og landsdelen.

- Nu bliver opgaven at forløse det store potentiale, der er i klubben, og det ser jeg virkelig frem til at prøve kræfter med, siger Thomas Nørgaard, der har første arbejdsdag i klubben 1. januar.

Nørgaard har siden juni været assistenttræner for Brian Priske i tjekkiske Sparta Prag. Han har en fortid i B.93, Lyngby Boldklub og AB.