Ny coronakuk på tribunen: Hvad laver de?

Mens kvinderne fra FC Nordsjælland tog deres første titel, måbede tv-seere over, at der ikke blev holdt afstand på tribunen

Var der usædvanligt mange familiegrupper til stede på tribunen på Lerpytter Stadion i Thisted?

Eller kneb det bare med at overholde afstandskravet?

Flere Twitter-brugere kom i alt fald i tvivl under DR’s tv-transmission af kvindernes pokalfinale mellem hjemmeholdet fra FC Thy-Thisted og gæsterne fra FC Nordsjælland.

’Altså, hvad sker der til kvindernes pokalfinale lige nu? Afstandskrav?’

Spurgte DR-journalisten Morten Top, ligesom fodboldfan og musiker, Jens Unmack undrede sig:

’Kvindernes pokalfinale lige nu i Thisted. Hvorfor må DE så sidde så tæt?!’

Altså, hvad sker der til kvindernes pokalfinale lige nu? Afstandskrav? pic.twitter.com/FDqJYF5ME8 — Morten Top (@mortentop) July 4, 2020

Ekstra Bladet har bedt DBU, der er ansvarlig for pokalfinalens afvikling om en kommentar, og vi har modtaget følgende fra den tilstedeværende ansvarlige, ligachef Nicolai Kaas Nordstrøm:

’Kvindepokalfinalen afvikles i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer for fodboldkampe med op til 500 personer på stadion, inklusiv tilskuere, stadionpersonale, tv-folk med videre’, skriver han.

’Ifølge retningslinjerne, skal der være en meter mellem tilskuerne. Dog kan personer, der til daglig omgås hinanden – såsom familier og bofæller – sidde ved siden af hinanden uden ekstra afstand.

AaB-fans stod for tæt under mændenes pokalfinale. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Alle er registreret med kontaktinfo for at sikre den bedst mulige smittesporing i tilfælde af Covid 19-smittede efter kampen. Vi har naturligvis fuld fokus på ansvarlig afvikling af kampen’, lyder det fra Nicolai Kaas Nordstrøm.

Dansk klubfodbold har været igennem en turbulent tid efter regeringens påbegyndte genåbning af Danmark og onsdag aften nåede temaet et dramatisk højdepunkt under mændenes pokalfinale mellem SønderjyskE og AaB i Esbjerg.

Fans fra Aalborg blev således bortvist fra stadion efter at have stået for tæt på hinanden, og udenfor blev de så sat ’i futtog’ af politiet.

Anholdte AaB-fans blev sat i futtog efter andholdelsen i Esbjerg. Foto: Lars Poulsen

Kvindernes pokalfinale forløb anderledes udramatisk, og FC Nordsjællands fodboldkvinder kunne krone en flot debutsæson i den bedste række med også at juble efter en finalesejr på 1-0 over FC Thy-Thisted Q.

Camilla Kur Larsen blev matchvinder, da klubbens kvinder hentede deres første titel.

Se også: FCN's fodboldkvinder vinder pokalfinalen

