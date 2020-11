Ny direktør i Spillerforeningen

I næsten et år har Michael Sahl Hansen været midlertidig administrativ chef i i Spillerforeningen, efter Mads Øland i januar valgte at sige sit job op.

Og selv om det har taget noget tid, har Spillerforeningen nu taget beslutningen om at gøre den tidligere håndboldspiller til permanent direktør i Spillerforeningen.

Det skriver foreningen på sin hjemmeside.

- Vi har i bestyrelsen været meget tilfredse med den indsats, som Michael har leveret, siden han tog over i begyndelsen af året. Derfor har det også været helt naturligt for os at veksle den midlertidige stilling til en fast stilling som direktør i Spillerforeningen, siger bestyrelsesformand Jeppe Curth.

- Jeg er ekstremt stolt over at få lov til at hjælpe fodboldspillerne i forhold til at sikre dem endnu bedre vilkår, siger Michael Sahl Hansen.

Den nye direktør har blandt andet sat ring om arbejdet med kvindefodbold og kvindernes rettigheder.

- Overenskomsten er et sikkerhedsnet, der sikrer nogle rettigheder, og kvinderne er helt klart et område, vi vil arbejde med og prioritere og understøtte den udvikling, som kvindefodbolden er inde i.

- Og det kræver også, at det bliver endnu mere professionelt, og det er vi klar til at kigge ind i og arbejde for. Det er vigtigt for os, at kvinderne også får ordentlige vilkår og et sikkerhedsnet, ligesom overenskomsten sikrer på herresiden, siger Michael Sahl Hansen.

