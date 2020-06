Ny klub til Bille

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Nicki Bille Nielsen er tilbage på fodboldbanen. Det er ikke på samme niveau som tidligere, men angriberen er igen meldt ind i en klub. Denne gang er der tale om VB 1968, der har hjemme i den nordvestlige udkant af København.

Klubben spiller i Sjællandsserien og blev i 2018 kåret til Årets Serieklub af DBU. På sin hjemmeside oplister VB 1968 de nye spillere på klubbens førstehold, og her figurerer Nicki Bille Nielsen altså.

I forvejen råder klubben over en række prominente navne. På holdkortet tæller nemlig allerede de tidligere Superliga-profiler Quincy Antipas og Martin Albrechtsen, mens også Nabil Aslam og Brian Nielsen er i truppen.

Billes seneste klub var et kort bekendtskab med Ishøj IF fra Danmarksserien i efteråret. Det stoppede dog i november, efter angriberen i en periode havde været for ustabil i sine fremmøder.

Nicki Bille Nielsen har de to seneste år været gennem en stor personlig nedtur. I efteråret 2018 fyrede Lyngby Boldklub ham, og siden har hans tilknytning til fodboldverdenen været sparsom. Der har desuden været flere episoder i hans privatliv, der har nået medierne.

Den tidligere landsholdsspiller fortalte selv i den serie, TV2 Play producerede om ham, om dengang han blev skudt i armen i december 2018.

- Nogle tror, at min veninde skød mig i jalousi. Og andre mener, det var en narkogæld. Det er helt vanvittigt. Og forkert. Det var et uheld, sagde Nicki Bille Nielsen.

I januar droppede han en ankesag, hvor han var blevet idømt fire måneders ubetinget fængsel.Sagen omhandlede flere ting, landt andet at have truet en cyklist med en luftpistol, besiddelse af kokain, vold mod en dørmand og trusler mod en sygeplejerske.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra VB 1968, men de er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.

