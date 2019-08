Ny straf til dansk traditionsklub: Ni spillere får karantæne

Ni spillere fra B1909 straffes med karantæne for at have modtaget ulovlige kørepenge

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her

I efteråret 2018 fik den fynske traditionsklub B1909 en straf på minus 18 point og blev idømt en bøde på 50.000 kroner for at have overtrådt DBU's regler om skattefri befordringsgodtgørelse - også kendt som kørepenge.

Nu falder hammeren også over de involverede spillere.

Ni af klubbens spillere er således idømt to spilledages karantæne, mens 18 spillere slipper med en advarsel, fremgår det af en kendelse fra Fodboldens Disciplinærinstans på DBU's hjemmeside.

'Instansen har navnlig lagt vægt på, hvornår overtrædelsen er sket, hvor længe de pågældende spillere har overtrådt bestemmelserne, og hvor mange penge, de har modtaget', lyder det i skrivelsen.

B1909 har i alt udbetalt 1.089.524,97 kroner til spillere på klubbens førstehold i skatteårene 2012-2017, oplyses det.

Sagerne mod de enkelte spillere er dog udelukkende behandlet på baggrund af sæsonerne 2014/15, 2015/16 og 2017/18.

Usportsligt og illoyalt

Sagen kom frem, da SKAT konkluderede, at stort set samtlige spillere fra 2012-2017 har været trænere i klubben, mens de spillede på førsteholdet.

Disciplinærinstansen mener imidlertid ikke, at pengene har været godtgørelse for kørsel eller lignende i klubbens tjeneste, men derimod at det reelt har været løn for at spille på klubbens førstehold. Det fik Fodboldens Disciplinærinstans til at kalde metoden for usportslig og illoyal. Særligt fordi der er tale om længerevarende og systematisk overtrædelse af reglerne.

Ved at benytte metoden med befordringsgodtgørelse slipper spillerne for at betale skat de penge, de modtager, og det er konkurrenceforvridende i forhold til de klubber, som følger reglerne.

Ifølge Fodboldens Disciplinærinstans har B1909 erkendt, at honoreringen kunne tolkes som aflønning for at spille for klubbens førstehold.

Starter med minuspoint

Sagen har haft store sportslige konsekvenser for traditionsklubben, der blev dansk mester i 1959 og 1964.

B1909 fik fratrukket ni point i den forgangne sæson og starter også den kommende sæson med minus ni point.

Pointstraffen var medvirkende til, at B1909 rykkede ned i Albaniserien - og det er således i den række eller pokalturneringen, at de ni spillere skal afsone karantænerne.

Du kan læse, hvordan klubben reagerede på straffen i efteråret her.

Se også: Kæmpe skandale i Europa League: Dommer sendt til tælling

Se også: Tyrkiet lokker Zanka

FCM driller FCK: Jeg kan godt forstå, de køber skandinavisk