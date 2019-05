Ny tvist i dansk skandale: Kræver adgang til alle konti

Matchfixing-sagen: Spillerforeningen mener ikke, at spillerne skal udlevere oplysninger om mulige spilkonti, fordi 'der ikke er en sag', påpeger Mads Øland

Da den nu suspenderede Roskilde-træner Christian Lønstrup anklagede sin spillertrup for matchfixing efter 1-2 nederlaget til Lyngby forrige søndag, sendte han chokbølger gennem en samlet spillertrup.

Spillerne i 1. divisionsklubben blev ikke mindre chokerede, da de for ganske nylig havde besøg af en repræsentant fra Danmarks Idræts-Forbund matchfixingsekretariat.

Her blev der – ifølge Ekstra Bladets oplysninger – fremlagt et krav fra DIF-repræsentanten, der ønskede adgang til samtlige spilkonti for allespillere samt deres konte/kærester, hvis de også er i besiddelse af en konto hos en bookmaker.

Hvad er matchfixing? Matchfixing defineres ved, at resultatet af en kamp (eller kampens begivenheder i øvrigt) enten er aftalt på forhånd eller påvirket af andre interesser end rent sportslige. Der findes tre niveauer inden for matchfixing: Niveau 1 - Spil på egne kampe: Personer, der individuelt spiller på bestemte udfald i kampe, som de selv er deltager i og for egen vindings skyld. Niveau 2 - Organiseret fællesskab: Flere personer, der i forening spiller på bestemte udfald i kampe, som de selv er deltagere i og for egen eller andres vindings skyld. Niveau 3 - Organiseret kriminalitet: Store syndikater, der eksempelvis med trusler om vold, afpresning eller ved bestikkelse forsøger at påvirke spillere, dommere eller trænere til at sikre et bestemt udfald af en kamp. Vis mere Luk

DIF-repræsentanten frafaldt dog hurtigt kravet om at få adgang til spilkonti hos Roskilde-spillernes koner/kærester.

Men kravet om adgang til hver enkelt spillers mulige spilkonti står ved magt.

Og det er en beslutning, som Spillerforeningen har svært ved at acceptere, fordi der ’kun’ er lavet en anonym anmeldelse og ikke fremlagt ét eneste bevis af Christian Lønstrup, da han mandag i sidste uge konfronterede spillerne med sine oplysninger.

Spillerforeningen har deltaget i de møder, som spillertruppen har holdt med repræsentanten fra DIF’s matchfixingsekretariat.

- Men hvad vi ved nu, er der ikke en sag. I det lys synes vi, at det er meget at bede om indsigt i private forhold hos spillerne, siger Spillerforeningens direktør, Mads Øland, til Ekstra Bladet.

FC Roskilde-ejer Carsten Salomonsson håber på en hurtig afklaring i 'matchfixing-sagen'. Foto: Lars Poulsen

Roskilde FC reddede i weekenden livet i 1. division med 3-2 sejren over Fredericia, men anklagen om matchfixing hænger stadig over hovedet på spillerne i domkirkebyen.

- Vi har rykket og afventer et svar fra både Danske Spil og DIF’s matchfixingsekretariat. Den her sag skal lukkes hurtigt muligt, siger Roskildes klubejer, Carsten Salomonsson, og tilføjer:

- Jeg forventer, vi kan melde noget ud om Christian Lønstrups fremtid efter vores sidste kamp mod HB Køge på lørdag.

