Nyt job til Brøndby-legende

I de seneste to år har Kim Daugaard været assistenttræner i HB Køge, og nu træder han et skridt op.

Den tidligere Brøndby-spiller sætter sig således i cheftrænerstolen hos klubbens hold i Gjensidige Kvindeligaen.

Det oplyser HB Køge, der har vundet danmarksmesterskabet tre år i træk, på sin hjemmeside tirsdag.

- Jeg er mega glad og stolt over at få chancen, og jeg glæder mig helt vildt til at stå med ansvaret selv. Det er ikke mange andre, der får chancen for at træne landets bedste hold, så for mig var det en no-brainer at sige ja, siger Kim Daugaard.

Daugaard har fået nyt job. Foto: Lars Poulsen

Forfremmet fra assistent-rolle

I de seneste to år har han været assistent for Søren Randa-Bolt, som er stoppet efter den seneste sæson. Sammen har de sørget for to af HB Køges tre mesterskaber.

Kim Daugaard har været i HB Køge i flere forskellige roller siden 2014.

- Han er en kulturbærer i HB Køge, og med den erfaring han besidder som både spiller og træner, har han uden tvivl også ballasten til også at løfte jobbet som cheftræner, siger Per Rud, der er direktør i klubben.

I sin aktive karriere tørnede Kim Daugaard ud for Brøndby i et hav af år.

Han var med til at spille fem danske mesterskaber og fem pokaltitler hjem til klubben fra den københavnske vestegn.

Han var desuden fast mand på holdet, da Brøndby i sæsonen 1998/99 havnede i en dynamitgruppe med Manchester United, Bayern München og FC Barcelona i Champions League.

Som træner var Brøndby også Kim Daugaards arbejdsplads i de første mange år efter fodboldpensionen midt i 2008/09-sæsonen.