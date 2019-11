Nyt job til Schmeichel

Peter Schmeichel har haft mange forskelligartede jobs, siden han lagde støvlerne på hylden i 2003.

Først som Champions League- og quizvært på TV3, inden han noget mere kontroversielt promoverede Rusland forud for landets VM-værtskab sidste år.

For få måneder siden luftede den danske landsholdslegende, at han overvejede at søge den endnu uoprettede stilling som sportsdirektør i Manchester United, men nu er der et andet - og noget mindre firma - der har slået kløerne i 55-årige Schmeichel.

På Twitter skriver han således, at han fremover skal være ambassadør - eller måske snarere reklamesøjle - for det polske spillefirma STS.

Excited to be the new brand ambassador of STS! Join the STS world of games for all of the best sports and football betting offers. https://t.co/0jOMaC6BIj #stsworldofgames #sts 18+, T&Cs apply. https://t.co/2cbiT77u47 @stspolska @MateuszJuroszek pic.twitter.com/o6J3RRlptx — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) November 6, 2019

- Begejstret over at være den nye ambassadør for STS, lyder det fra Peter Schmeichel, inden han opfordrer sine 937.000 følgere til at benytte sig af de mange muligheder for at gamble hos polakkerne.

Teksten er flankeret af et dansk flag, men det polske spilleselskab er endnu ikke på markedet i Danmark.

Det er ikke helt tilfældigt, at et polsk spilleselskab viser interesse for at få Schmeichel som ambassadør. Hans far er polsk, og indtil han var syv år gammel, var Peter Schmeichel også selv polsk statsborger.

Ambassadørrollen er ikke ukendt for danskeren.

Da Peter Schmeichel i 2012 stoppede på TV3, blev han ansat som ambassadør i Manchester United, hvor han som bekendt fejrede store triumfer i den aktive karriere.

