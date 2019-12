Nyt stadion i Aarhus? Indkalder til pressemøde

Aarhus Kommune indkalder til pressemøde for at præsentere private partnere, der skal få projektet til 400 mio til at lykkes

Et nyt fodboldstadion i Aarhus ser nu ud til at rykke nærmere.

Aarhus Kommune har søndag udsendt en invitation til et pressemøde mandag, hvor borgmester Jacob Bundsgaard ’vil præsentere de private partnere, som vil bidrage til at få processen til at lykkes’.

Dermed ser flere års løs snak om det storstilede projekt ud til at rykke tættere på en virkeliggørelse.

Det skriver Aarhus Stiftstidende, som fortæller, at det for Socialdemokratiet i byen har været helt afgørende, at der kommer ekstern finansiering fra for eksempel fonde, hvis et nyt stadion til en pris i størrelsesordenen 400 millioner kr. skal opføres.

For et år siden offentliggjorde revisions- og konsulentfirmaet PWC en analyse af forudsætninger og muligheder for at opføre et nyt stadion for enden af Stadion Allé, og konklusionen var, at Aarhus Kommune kunne slippe med at betale 14 millioner kroner for et nyt stadion, skriver avisen.

Er der nyt stadion på vej i Aarhus? Foto: Christian Lykking

Firmaet foreslog at finde pengene ved at sælge byggerettigheder på Jydsk Væddeløbsbanes areal bag stadion, og det vakte en del furore hos både væddeløbsbanen og hos de mange mennesker i Holme og Højbjerg, der ikke ville give afkald på et grønt område til fordel for boliger.

Ifølge Aarhus Stiftstiden satte AGF, Aarhus 1900 og de andre klubber ved stadion sig dengang sammen med ejendomsudvikler Rune Kilden og lavede et forslag, der skulle bevare væddeløbsbanen og samtidig operere med væsentligt færre boliger.

AGF-træner David Nielsen og hans mandskab får måske snart en mere stemningsmæssig kulisse at spille i. Foto: Jens Dresling

I septembers budgetforhandlinger valgte forligspartierne at bede borgmester Jacob Bundsgaard sætte sig for bordenden og styre processen videre, og man afsatte to millioner kroner til arbejdet.

I forbindelse med stadionprojektet råder socialdemokrater, radikale og venstrefolk over et pænt flertal i byrådet.

I oktober afkrævede DBU-formand Jesper Møller Aarhus Kommune en snarlig afklaring på, om Aarhus vil bygge det nye fodboldstadion til 25.000 tilskuere, som unionen gerne ser bygget i provinsen. Borgmesteren kunne på det tidspunkt ikke love hurtigt svar, fordi finansieringen stadig manglede.

Den del af projektet synes altså at være rykket en del nærmere nu.

Aarhus Stadion er længe blevet kritiseret for ikke at være et rigtigt fodboldstadion med den stemning, der hører til, fordi løbebanen lægger for stor en afstand mellem fodboldbane og tribuner.

