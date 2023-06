OB-selskab køber kvindeklub og sigter højt

Selskabet bag OB har nu også et kvindehold i folden

Odense Sport & Event har købt fodboldklubben Odense Q og sigter efter at bringe holdet op blandt de bedste i Danmark.

Det meddeler selskabet bag superligaklubben OB på dens hjemmeside.

Odense Q skifter navn til OB Q, og ambitionerne er store, fortæller Niels Thorborg, der er bestyrelsesformand i Odense Sport & Event.

- Vi tænker langsigtet med denne investering, men ambitionen er i første omgang, at vi i denne sæson skal rykke op i Gjensidige Kvindeligaen, og frem over ønsker vi, at kvindeholdet - ligesom herreholdet - skal kæmpe om en plads blandt landets seks bedste hold, siger han ifølge ob.dk.

Ligesom OB's bedste herrehold skal OB Q spille sine hjemmekampe på Nature Energy Park.

Carsten Krag Eriksen har solgt 90 procent af aktierne i Odense Q til Odense Sport & Event. De resterende ti procent beholder han og bliver desuden formand i OB Q.

- Vi ser OB som hele Fyns hold, så vi er meget stolte over, at det enorme arbejde, der er lavet på kvindesiden, kan resultere i et stærkt samarbejde, hvor vi sammen kan bringe os op i toppen af dansk kvindefodbold, siger Carsten Krag Eriksen.

Vicegeneralsekretær i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Giorgio Marchetti, bekræftede i efteråret over for TV3 Sport, at der kommer nye regler i forbundet.

For at kunne deltage i de tre europæiske klubturneringer i fodbold for mænd skal en klub senest fra sæsonen 2024/25 således involvere sig i kvindefodbold.

Klubben skal deltage med et elitehold eller ungdomshold i officielle turneringer eller yde hjælp til en samarbejdsklub med fodbold for kvinder og piger eller organisere aktiviteter for dem i henhold til Uefas anvisninger, skrev TV3 Sport i november.