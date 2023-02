OB-stjerne straffes: Karantæne i to kampe

Se episoden i tv-klippet ovenfor

Han er en stor profil, men OB spiller uden Yankuba Minteh i de kommende Superliga-kampe mod FC København og AaB.

Efter at han sparkede til et hjørneflag mod FCN, har han fået en spilledags karantæne. Med de karantænepoint, han allerede havde optjent, er han faktisk ude af de kommende to kampe.

Dermed er OB hårdt ramt, og Yankuba Minteh må vente med for alvor at komme i gang med foråret i Superligaen, efter at han sad uden for åbningsrunden grundet en bytur fredagen inden kampen mod Randers.

Minteh har fået 19 karantænepoint - hvilket svarer til en karantænedag - da han sparkede og ødelagde et hjørneflag i forbindelse med opgøret mod FC Nordsjælland i fredags. Da han samtidig havde 18 point på kontoen fra tidligere, ender han på 37 i alt. Og det er nok til at runde 36 point, hvilket er næste skæringsdag for en karantæne.

Og derfor er Minteh altså ude i de kommende to kampe.

Gambieren fik et stort gennembrud i efteråret, og håbet var, at han ville følge det op i foråret. Men indtil videre er det kun blevet til nogle få minutter på banen mod FCN.

OB har indledt foråret med et enkelt point i to kampe. Foruden de to førnævnte hold møder fynboerne også AGF.