Øger pengestrøm i dansk kvindefodbold

Danmarks bedste række i kvindefodbold kommer også i de kommende tre år til at bære navnet Gjensidige Kvindeliga.

Forsikringsselskabet har forlænget sin aftale med Dansk Boldspil-Union (DBU) frem til 2025. Samtidig har Gjensidige købt rettighederne til kvindernes pokalturnering. Den kommer fremover til at bære navnet Gjensidige Kvindepokalen.

Det oplyser DBU i en pressemeddelelse.

Aftalen betyder, at en sejr i pokalturneringen nu belønnes med 150.000 kroner. Den tabende finalist kan trøste sig med 50.000.

Unionen kalder aftalen den største af sin art nogensinde i dansk kvindefodbold.

- Vi har været meget glade for samarbejdet med Gjensidige de seneste to et halvt år. Sammen kan og vil vi videreudvikle dansk kvindefodbold og skabe det bedst mulige fundament for at spille fodbold som pige og kvinde.

- Derfor er det fantastisk, at vi nu både forlænger og opgraderer aftalen, siger Nicolai Kaas Nordstrøm, der er chef for Gjensidige Kvindeliga og Gjensidige Kvindepokalen.

Den bedste fodboldrække for kvinder har heddet Gjensidige Kvindeliga siden 2019, hvor parterne indgik aftalen.