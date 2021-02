- Økonomien bløder

Det er kun den professionelle fodbold, der lige nu bliver spillet, men DBU-direktør Jakob Jensen opfordrer nu til, at man får åbnet op, så der igen kan spilles fodbold - også for bredden.

Direktøren peger på, at det blandt andet handler om trivsel.

- Vi har fuld respekt og forståelse for den situation, vi befinder os i og vil gerne kvittere for, at regeringen regner på betydningen af at åbne for udendørsidræt ved næste fase af genåbningen. For der er en idé og værdi i at kigge mod foreningsidrætten.

- Mange og især børn og unge har brug for at komme tilbage til noget, de kender og ikke mindst bevæge sig. Det betyder meget både fysisk og mentalt at kunne dyrke idræt og spille fodbold et par gange om ugen. Og vi har protokoller til at afvikle og overholde de restriktioner, der nu engang er nødvendige, siger Jakob Jensen til DBU's hjemmeside.

DBU-direktør Jakob Jensen fortæller, at klubber fra bredde til elite er hårdt presset. Foto: Beskæftigelsesministeriet

Han glæder sig dog over, at der er et forsøg med tilskuere på vej i Superligaen. Men han mener ikke, at det kan blive sat i gang hurtigt nok.

- Dansk fodbolds økonomi bløder. Og det gælder lige fra bredde til eliteklubber. Vi håber derfor på, at man med fortsat respekt for virussen kan iværksætte et tilskuerforsøg, så vi kan få fans tilbage på stadion. Og det gælder både i 3F Superliga og Gjensidige Kvindeliga, men også til vores hjemmekamp med Herrelandsholdet i slutningen af marts måned, siger han.

Det er snart et år siden, at der blev lukket helt ned for idrætten i Danmark, og det er således også snart et år siden, at klubber i Superligaen uden restriktioner kunne sælge billetter til kampe.

Det danske fodboldlandshold spiller i øvrigt tre kampe i marts, hvor de to af dem er på udebane. Først ude mod Israel, siden hjemme mod Moldova og sidst ude mod Østrig.

