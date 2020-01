Øland: Derfor stopper jeg

- Jeg er blevet direktør for de professionelle Counter-Strike-spilleres globale organisation CSPPA og kan derfor ikke passe to fuldtidsjobs, siger Mads Øland efter næsten 30 år i Spillerforeningens ledelse

Det kan godt være, der blev klappet en ekstra gang i hænderne fredag hos Divisionsforeningen og DBU, da det kom frem, at Mads Øland stopper som direktør i Spillerforeningen.

For er der nogen i Danmark, der har været en torn i øjet på modparten – DBU og Divisionsforeningen – de seneste næsten 30 år, så har det været Mads Øland. Han har kæmpet spillernes sag, gav aldrig op og drev ofte sine modparter til vanvid, når han gik i detaljer ved forhandlingsbordet.

Topspillerne har meget at takke Mads Øland for, fordi han har taget alle slagsmålene med fodboldens magtfulde mænd. Og det har ført til strejker, uoverensstemmelser og stridigheder.

Kontor samme sted

Men nu er det slut. For fredag 17. januar stoppede han pludselig. For folk udefra var det overraskende. Men det var reelt et planlagt stop som spillernes talsmand.

Efter et døgns tavshed sætter Mads Øland nu ord på sin afsked med Spillerforeningen, som på mange måder er udramatisk, fordi han fortsætter med at have kontor i samme bygning som Spillerforeningen. Han skal i fremtiden ’bare’ passe ét i stedet for to fuldtidsjobs.

- For halvandet år siden fik jeg muligheden for at starte noget nyt med esport og Counter-Strike. Det har jeg gjort sideløbende med jobbet som direktør for Spillerforeningen.

- Men de to jobs kan ikke længere forenes, fordi jobbet som direktør i CSPPA (Counter-Strike Professional Players’ Association, red.) er vokset så stort, forklarer Mads Øland og uddyber:

- Jeg startede 1. januar som direktør for organisationen, har kontor sammen med Spillerforeningen, så jeg beholder mit kontor, men skal lave andre opgaver i fremtiden.

- Jeg skal dog løse internationale opgaver for Spillerforeningen i vores internationale organisation (FIFPro). Derfor vil jeg stadig sidde til møder med UEFA og FIFA på Spillerforeningens vegne, påpeger han.

Tænder mig at bygge nyt op

Hvorfor ikke fortsætte som direktør for Spillerforeningen?

- Jeg har siddet som direktør siden 1997 og som formand fra 1992-97. Jeg har bygget meget op for spillerne gennem de mange år. Jeg har altid været meget motiveret af at starte noget nyt. Counter-Strike befinder sig, hvor fodbold var for 40 år siden. Men udviklingen går bare meget stærkere. Det har tændt mig at være med til at bygge det her op, forklarer Mads Øland.

Han har allerede indgået den første kollektive aftale på alle de professionelle Counter-Strike-spilleres vegne. Den aftale er indgået mellem på den side CSPPA og på den anden side DreamHack og ESL, hvor sidstnævnte er verdens største turneringsarrangør i esport. Øland har sikret en andel af præmiepengene til elitespillerne, men også aftalt transferregler, hvis spillerne skal skifte til et andet hold.

- Fodbold har altid været min sport. Det vil den også være i fremtiden, men muligheden for at bygge noget nyt op med esport/Counter-Strike ville jeg ikke gå glip af, fastslår han.

Michael Sahl Hansen, der er direktør i håndboldspillerforeningen, overtager i første omgang jobbet som direktør i Spillerforeningen.

Blå bog om Mads Øland * Født i 1965 i Farsø (54 år). * Fik sin første kontrakt som fodboldspiller i Viborg i 1985. Derudover repræsenterede han KB, Vanløse og B93 i divisionerne. * Blev blandt andet kendt for sit indkast, der blev indledt med et kraftspring. * Indtrådte fra 1985 i Spillerforeningens bestyrelse, hvor han senere blev formand. I 1997 indstillede han karrieren for at hellige sig jobbet som direktør i Spillerforeningen. * Uddannet kulturgeograf fra Aarhus Universitet og har en bachelor i idræt fra Københavns Universitet. * Stoppede som direktør i Spillerforeningen i januar 2020. Han fortsætter dog med at varetage foreningens interesser i Fifpro, Den Internationale Spillerforening. Derudover forbliver han direktør for Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF). * Blev i forbindelse med stoppet hos Spillerforeningen præsenteret som ny administrerende direktør i CSPPA, som er den internationale spillerforening i computerspillet Counter-Strike).

