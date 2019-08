Officielt: Brøndby sælger profil

Den tyske profil Hany Mukhtar er snart fortid. Klubben bekræfter på sin hjemmeside, at man har solgt den 24-årige tysker til MLS-klubben Nashville SC med en gældende aftale fra 1. januar 2020.

Skiftet har været længe undervejs, og så sent som for en uge siden, kunne Ekstra Bladet fortælle, at Mukhtar var på vej mod et skifte til det amerikanske, og nu er skiftet så blevet en realitet.

Brøndbys sportsdirektør Carsten V. Jensen glæder sig på tyskerens vegne over skiftet.

- Vi har i tre sæsoner haft fornøjelsen af Hanys evner, og det er forventeligt, at en spiller af den kaliber ikke spiller resten af sine dage i 3F Superligaen. Nashville SC har fulgt Hany i lang tid, og Hany har selv haft et stort ønske om at prøve sig af i MLS, så det giver god mening for alle parter, at de nu har papir på hinanden fra 1. januar 2020, siger Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

Hany Mukhtars nye arbejdsgiver, Nashville SC, bekræfter ligeledes tyskerens tilgang på sin Twitter-profil.

"We're not coming to just participate, we're coming to compete.”



Read about our acquisition of Hany Mukhtar #BandTogetherNSChttps://t.co/Sz2rriKhCz — Nashville SC (@NashvilleSC) August 27, 2019

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om en handel op imod 20 millioner kroner.

Hany Mukhtar kom til Brøndby i 2016 fra Benfica på en lejeaftale, og senere blev han hentet til Vestegnen på en permanent aftale.

Den tyske profil har spillet 120 kampe for Brøndby og dertil lavet 26 mål.

