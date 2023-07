Officielt: Elias Jelert forlænger i FCK

Han skal ikke videre, han skal bare blive hjemme.

Elias Jelert fortsætter nemlig karrieren i FC København, hvor han netop har underskrevet en forlængelse, der går frem til sommeren 2027.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra FCK.

Det har længe været spekuleret i, om den 20-årige FCK-profil skulle videre ud i verden, men onsdag kunne Ekstra Bladet så fortælle, at Elias Jelert og løverne var nået til enighed om en forlængelse.

Og det er så nu blevet officielt, hvilket vækker glæde hos sportsdirektør i FCK, Peter Christiansen.

Den unge FCK-guldfugl fik nok med spilletid sidste Superliga-sæson, hvor han var en fast del af truppen. Foto: Jens Dresling

'Han har stadig et kæmpe potentiale, og han har allerede etableret sig som en profil i Superligaen. Vi tror på, at han kan løfte sig yderligere i FCK, og han har absolut gjort sig fortjent til den her nye aftale', udtaler han i pressemeddelelsen.

Elias Jelert har været tilknyttet FC København siden 2014.

Den unge forsvarsspiller fik så sin debut for FCK's førstehold i en Superliga-kamp mod SønderjyskE 17. oktober 2021.

Siden da har han mere eller mindre været en fast del af truppen, og han står nu noteret for 52 kampe for klubben, hvoraf 4 har været Champions League-kampe.

FCK's guldfugl blev i foråret også udtaget til A-landsholdet, men han har endnu ikke haft sit debut i den rød-hvide trøje.