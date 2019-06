Officielt: Niki Zimling ny sportschef i Kolding IF

Niki Zimling har spillet sin sidste kamp på topplan.

Den tidligere landsholdsspiller har valgt at indstille sin aktive karriere for at blive sportschef i Kolding IF, der fra den kommende sæson er at finde i NordicBet Ligaen. JydskeVestkysten kunne allerede tidligere på dagen fortælle om ansættelsen, og nu er den blevet bekræftet af klubben.

Jobbet som sportschef i Kolding IF er blevet opgraderet efter oprykningen fra 2. division og er nu på fuldtid.

- Vi har fundet det rigtigt at bibringe ny inspiration og energi til klubben og holdet i den nuværende situation med oprykningen. Skiftet på posten som sportschef sker efter grundige overvejelser i bestyrelsen og med indgående samtaler mellem Niki og bestyrelsesrepræsentanter, siger bestyrelsesformand i Kolding IF, Claus Holm-Søberg, og fortsætter:

- Vi synes, at det er et scoop for klubben og er sikker på, at Niki med sin store erfaring kan være med til at løfte klubben til nye højder. Niki skal ikke kun udfylde rollen som sportschef, men bliver også mentor for klubbens dygtige spillere.

Hovedpersonen selv er glad for aftalen med Kolding IF.

- Jeg glæder mig til at være en del af Kolding IF, og den udvikling klubben er i. Jeg går ind til et enormt spændende projekt og med den opbakning der er i byen fra fans og sponsorer, er jeg sikker på, at vi sammen kan være med til rykke klubben tættere på vores mål.

- Med en lang karriere som professionel i ind og udland samt diverse landshold har jeg fået en masse erfaring, som jeg kan tage med mig over i mit nye job. Selvom jeg officielt stiller støvlerne på hylden, kommer jeg stadig til at trække i træningstøjet og være med omkring ungdommen og vores førstehold, siger Niki Zimling.

Niki Zimling overtager jobbet som sportschef fra Ulrik Pedersen.

