Opgivende Bille-agent: - Hvem fanden er du, Nicki?

Som Ekstra Bladet mandag kunne berette, blev Nicki Bille anholdt og lagt i håndjern på gaden i indre København.

Ifølge vidneudsagn kom Lyngby-spilleren omkring middagstid op at diskutere med en forbipasserende cyklist i krydset mellem Larsbjørnsstræde og Studiestræde, hvorefter Bille angiveligt trak en luftpistol og truede cyklisten.

Efter episoden forsvandt Nicki Bille fra stedet men blev anholdt kort efter.

- Jeg kommer gående sammen med nogle venner, og så ser vi en ligge på gaden, og han er lagt i håndjern af politiet. Det er Nicki Bille, sagde et øjenvidne, der ønskede at være anonym, til Ekstra Bladet.

Nicki Bille skulle efter episoden angiveligt have smidt luftpistolen under en bil. Privatfoto

Lyngby Boldklub var på sin hjemmeside efterfølgende ude og tage skarpt afstand fra handlingen.

- Vi kan på nuværende tidspunkt konstatere, at Nicki Bille har forbrudt sig mod klubbens værdier, etik og moral i en sådan grad, at det er uforeneligt med at repræsentere Lyngby Boldklub. Grænsen er langt overskredet - og det får naturligvis en konsekvens, skrev klubben.

Episoden er blot en af en lang række skandalesager, som har fulgt den tidligere landsholdsspiller i årenes løb. Det har helt naturligt ført til frustration blandt flere personer omkring den 30-årige fodboldnomade. En af dem er Billes agent, Nikola Juric.

- Jeg tænker fuldt ud det samme som Lyngby BK. Det er jo synd for alle parter. Det er synd for Lyngby Boldklub. Det er synd for Mark Strudal. Det er synd for undertegnede. Vi har lagt så meget tid og så mange kræfter i den her unge mand for at få ham på rette spor igen. Hvordan kan du hjælpe en mand, der ikke vil hjælpes? fortæller Juric til Ekstra Bladet og fortsætter:

- I bund og grund: Hvem fanden er du? Der er så mange mennesker, der rækker hånden frem til dig - og ikke kun en gang men flere gange – for at hjælpe dig, og jeg mener stadigvæk, at man skal hjælpe folk, men når de så selv står og kaster med sten - der er grænser.

Endnu en skandalesag har ramt den tidligere landsholdsspiller. Foto: Christer Holte

- Vi har gjort alt. Vi har seriøst været igennem alt. ALT! Alle skal have en chance til, og det vil jeg stadigvæk mene, at man skal have. Men han har så decideret formøblet den denne gang.

Han afviser gang på gang de håndsrækninger, I giver ham?

- Det kommer heller ikke på tale mere. Det tror jeg ikke. Jeg er ikke hans agent, når han laver sådan noget pis, men derfor bliver jeg nødt til at hjælpe familien alligevel. Jeg er ikke den type, der bare stikker halen mellem benene. Altså det havde været nemt nok at sige: Glem det hele, vi ses og farvel og tak. Altså det kan man ikke gøre jo, siger Nikola Juric.

