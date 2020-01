Opkalder stadion i København efter sig selv

Fodbold befinder sig i en tid, hvor mange stadions af kommercielle grunde skifter navn med få års mellemrum.

I en tid, hvor enhver jysk ligatræner med respekt for sig selv har et firmanavn broderet på skjortekraven. Med et tvivlsomt æstetisk resultat.

I indeværende sæson har kun to stadioner i Superligaen fået lov at beholde deres oprindelige navn, mens resten har taget de skiftende storsponsorers navne og er endt med at hedde for eksempel Cepheus Park Randers, Telia Parken eller Nature Energy Park.

Særligt sidstnævnte må tjene som et skrækeksempel.

Fodboldfans i H.C. Andersens fødeby har været igennem en ubehagelig saga med intet mindre end fire forskellige knap så flatterende navneskift, siden hjemmebanen stoppede med officielt at hedde Odense Stadion i 2005.

Først blev det opkaldt efter en bank, dernæst var det det jyske forsyningsselskab Tre-For, der bød ind. Tre-For skiftede så i 2016 navn til EWII, og odenseanere måtte derfor i to år leve med, at byens stoltheds fort bar navnet 'EWII Park'.

Ikke noget navn, der ligger særlig godt i munden eller indbyder til lokalpatriotiske sange på lægterne. Nu har de så heldigvis fået et nyt.

Men at skifte til Nature Energy Park efter et biogasselskab med det knap så lokalt klingende navn er næppe nogen stor forbedring. Det eneste forsonende ved det er vel, at biogassen i det mindste forvaltes i Odense.

Der findes til gengæld også sponsornavne, man kan trække på smilebåndet over. Udviklingen er nemlig nu også nået så langt som landets tredjebedste række.

Her er det Rødovres stolthed Avarta, der har skudt det nye år i gang ved at sælge stadionnavnet til privat kapital.

Men nogen storkapital er det næppe - tværtimod endte det med at være den lokale tømrermester Jim Jensen, der købte navnet for en sum af 180.000 kroner over de næste tre år.

Således skete det, at hjemmebanen siden 1960, Espelunden, nu skifter navn til... Tømrermester Jim Jensens Park.

De raske gutter fra Tømrermester Jim Jensen A/S fremviser i værkstedet en gammel Avarta-trøje med firmanavnet på brystet. Jim Jensen har sponsoreret klubben i flere årtier. Foto: Linda Johansen

Hva' fa'en, er du blevet stadionejer?

Avarta var rundt og forhøre sig hos nogle af klubbens trofaste sponsorer, om de havde lyst til at købe stadionnavet. Da PR-chef i klubben Bent Thomsen bragte tilbuddet til Jim, var der ingen tvivl at spore. Det ville han gerne.

- Jeg har aldrig selv været nogen stor fodboldfan, men jeg er fra Rødovre og har selvfølgelig derfor syntes, det var hyggeligt med Avarta og fulgt med i, hvordan det gik.

- Så at støtte klubben, give dem nogle penge og at få sit navn på, det kunne jeg kun sige ja til. Det er jo fedt at få lov til, fortæller mesteren selv, der afviser, at netop PR var den primære motivation til købet.

- Det var ikke så meget det, jeg tænkte på. Jeg har aldrig villet promovere mig frem. Det var mere det at få sit navn på og markere forholdet til klubben og til Rødovre på den måde.

- Vi er en virksomhed, der har været en del af Rødovre siden 1983 og en del af Avarta gennem næsten lige så mange år. Så er det smukt at kunne se sit navn stå sådan et sted som her. Se, at at man har slået sig fast i byen og gjort det godt, siger Jim, mens han kigger tænksomt ud over træningsanlægget.

Måske ville de fleste familier reagere med en smule skepsis, når far kommer hjem og fortæller, at han vil bruge 180.000 på at købe den lokale klubs stadionnavn. Det var dog ikke tilfældet i familien Jensen

- Nej, der var ikke nogen, jeg behøvede at overtale. De syntes, det lød som en super idé.

- Jeg havde takket ja, men vidste ikke, om vi også ville få navnet af Avarta. Så fik jeg en opringning af min søster, der havde set det i lokalavisen. 'Hvad fanden, har du købt stadionnavnet?,' sagde hun, og sådan fandt jeg ud af det. Min mor kom forbi med blomster. Det var stort for hende, at det var hendes søns navn, siger Jim Jensen med et grin.

Jim Jensen holder begge ben på jorden, fortæller han. I Rødovre og omegn kan han uden for arbejdstiden ofte blive set kørende rundt i en gammel Ape 50 Vespa med firmaslogan på. Folk griner, men de ved, hvor de har Tømrermester Jim Jensen A/S. Foto: Linda Johansen

Vi' fra Rødovre!

Lignende beskeder har svendene Casper Ankjær og Frederik Nissen-Schmidth fået på sociale medier af gamle bekendte og folk, de har arbejdet hos.

Selvom nogen måske synes, stadionnavnet er blevet lidt langt, fornemmer de primært støtte fra baglandet.

- I Rødovre er vi jo lidt en lille landsby. Folk kender hinanden og holder sammen. Jeg er født og opvokset her og har spillet i klubben. Så jeg har altid haft en forbindelse til Avarta, og det er stadig et sted, man kan møde venner, der er ude og pleje deres tømmermænd om søndagen. De synes jo allesammen, det er pisseskægt, at vi nu skal stå på skiltene derude, siger Casper Ankjær.

Hos Tømrermester Jim Jensen A/S har de ikke selv noget tendensen med stadioner, der skifter til sponsornavne. Det ville jo også være hyklerisk, påpeger de.

Men de synes alligevel, at det giver mere mening med dem end så mange andre.

- Det er jo federe, når det er et lokalt firma, der sponsorerer. Derfor hedder det jo også det, det gør nu. Vi kunne sagtens have kaldt det for eksempel 'Jensens Park', men så havde det jo ikke været det samme. Det er jo firmanavnet, folk kender, fordi de har set bilerne køre rundt herude i alle de år, reflekterer Ankjær.

Avarta-repræsentanterne Bent og Per Thomsen var selv lige så stolte som firmaet, da aftalen kom i hus.

Borgmesteren - som Ekstra Bladets læsere måske vil kende som 'Pamper-Erik' fra nylige artikelserier og spisesedler - var også meget tilfreds med, at det blev et Rødovre-firma, der endte med at stå bag, fortæller brødrene Thomsen.

Så kan man mene, hvad man vil om navnet. Pengene skal i hvert fald gå til at løfte eliteafdelingen yderligere. Det nye stadionnavn vil stå på skiltene på Tømrermester Jim Jensens Park fra 12. marts.

Avarta overvintrer i øjeblikket på en sjetteplads i 2. divisions gruppe 1.

10 mest særprægede stadionnavne Man kan harcelere alt, hvad man vil over kommercialiseringen af stadionnavne, men det ligner en trend, der er kommet for at blive. Det er endnu ikke helt så galt, som det er i amerikansk sport. Her er det ikke ualmindeligt, at stadioner og sportsarenaer bærer navne som KFC Yum! Center, Whataburger Field og Northeast Delta Dental Stadium. Men kønt er det ikke altid. Her bringer Ekstra Bladet en liste over de 10 grimmeste stadionnavne i europæisk fodbold. 10. Castus Park - HB Køge

En del yngre mennesker vil formentlig tænke tilbage på madpakker og smattet figenpålæg, når de hører firmanavnet Castus. Ikke desto mindre var HB Køges hjemmebane bærere af det stolte frugtsnack-firmas navn i knap to år frem til starten af 2018. 9. AutoC Park Randers - Randers FC

Inden randrusianerne fik tildelt det nuværende navn Cepheus Park Randers. Og inden man kunne blive fristet til at tro, at kronjydernes hjemmekampe var sponsoreret af en kønssygdom i tiden med navnet BioNutria Park Randers. Dengang i de gode gamle dage i 2011 var stadion opkaldt efter den lokale bilforhandler på Grenåvej. Lokalt, jordbundent og umiskendeligt jysk, men stadig ikke et stadionnavn, man ville ønske for sin værste rival. 8. MCH Arena - FC Midtjylland

Navnet er måske ikke så langt og påfaldende grimt som forskellige andre eksempler. Navnet er kort, og stadionet har udover en femårig periode som SAS Arena ikke rykket sig fra udgangspunktet, siden det blev bygget i 2003 til den endnu unge klub. Men det kan diskuteres, om det er særlig gavnligt at være opkaldt efter et messecenter, hvis man skal overbevise nogen om, at ens stadion er tempel for nogen særlig unik og autentisk klubkultur. Ulvenes fans kan skrive lige så mange sange, de vil om det fantastiske midtjyske fællesskab, og Alex Vanopslagh samt Angora-karakteren Lars Allan 'Baune' Baunsbøll kunne have uddelt nok så mange håndmadder på tribunerne i 00'erne. Med Messecenter Herning i navnet vil det for nogen nok altid klinge en smule fesent. 7. Euro Outlets Stadion Næstved - Næstved BK

Sydsjællænderne med to sølvmedaljer at se tilbage på vil formentlig ikke se lige så nostalgisk tilbage på den periode, de var opkaldt efter den lokalt baserede og oprindeligt hurtigt voksende outlet-butik Euro Outlets. Navnet slap de for, da virksomheden desværre drejede nøglen om i starten af 2018. Der stod dog en ny virksomhed på spring til at tage over, og den dag i dag spiller de grønne på ProfaGroup Park. Heller ikke meget bedre. 6. Telia Parken - Danmark og FC København

Du har Danmarks mest traditionsbærende stadion. Et teater, hvor nogle af nationens mest gyldne fodboldminder har udspillet sig. Det gamle Idrætsparken har været et stolt fort for Danmarks landshold og har været hjemmebane for FC København siden fusionen i 1992. Netop af den grund vil fodboldromantikere muligvis finde det ærgerligt, at en svensk telegigant skal ind og sætte sig på navnet. 5. Familien Kjærstrup Arena - Nexø BK

Sagt med den rette bornholmske bornholmske tunge kan det måske give indtryk af lidt af den charme, som solskinsøen tiltrækker massevis af turister med hver sommer. Det lokale chokoladefirma styret af byspidserne i Familien Kjærstrup gør det dog ikke nemmere for de Nexø-borgere, der ønsker at piske en drabelig heksekedelstemning op om søndagen. 4. Brainwash Stadion De Vliert - FC Den Bosch, Holland

Der er ikke så meget, der giver mening, når det kommer til stadionnavnet, som blev valgt til den hollandske traditionsklub og vinder af Æresdivisionen tilbage i 1948, FC Den Bosch.. Det er langt, det er uforståeligt - og Brainwash? Det interessante spørgsmål er, om Brainwash var værst at hedde for fodboldstadionet eller for den frisørkæde, der lagde navn til? 3. Wannafind Stadion - FC Skanderborg

Østjyderne er mere kendte for at gå meget op i håndbold, hvor de har ry for at være blandt landets bedste inden for talentudvikling. Når det kommer til fodbold, kan de ikke prale af så meget. Danmarksserie-herrerne kan dog i det mindste bryste sig af at være fra samme by som virksomheden, der efter eget udsagn er Danmarks bedste til at levere hostingløsninger. Så hvilket bedre firma at opkalde virksomheden efter? Vi gider ikke engang bruge spalteplads på at lave ordspil over navnet. 2. Cheaper Insurance Direct Stadium - Dumbarton F.C., Skotland

Klubben, der i øjeblikket overvintrer på en sjetteplads i den tredjebedste skotske række, havde mellem 2015 og 2017 et stadionnavn, der simpelthen bare ikke rigtig lød særlig fedt. En stor anerkendelse skal dog gives til klubben, der som de eneste på listen blev klogere. I 2017 skete der nemlig det usædvanlige, at stadionet med kapacitet til lidt over 2.000 mennesker vendte tilbage til rødderne og kom til at hedde Dumbarton Football Stadium. Smukt. Det kan dog også skyldes, at der ikke ligefrem blev rusket i dørene af virksomheder, der desperat ønskede at lande en sponsoraftale med de semiprofessionelle skotter. 1. Teddybären & Plüsch-Stadion - SC Wiener Neustadt, Østrig

Hovedstadsholdet fra Østrigs næstbedste række spillede indtil tidligt sidste år på et stadion, der ikke ligefrem fik modstandere til at ryste i bukserne. Næsten som om man har forsøgt at gå så langt modsat som muligt for at slippe for drilleri, ændredes navnet i januar 2019 til det noget mere maskuline og rå HAMA Trucks Arena. Men mon ikke de fleste i klubben bare kalder det Stadion Wiener Neustadt. Vis mere Luk

