Opsigtsvækkende interview: Vil af med direktøren

Esbjerg fB's bestyrelsesformand, Palle Kristensen, er ærlig.

I et stort interview med JydskeVestkysten fortæller han nemlig, at han gerne vil af med Jens Hammer, der har været direktør i klubben siden 2021.

- Jeg ser ikke Jens Hammer være en del af EfB på den lange bane, men indtil videre bliver han, fordi vi ikke kan undvære ham i den daglige drift.

- Helt ærligt, så har vi ikke haft tid til at kigge os om efter en ny direktør, men det skal vi da i gang med, siger formanden til JydskeVestkysten.

Esbjerg fB er de seneste år rykket ud af både 3F Superligaen samt NordicBet Ligaen, og i denne sæson formåede holdet ikke at rykke tilbage i landets næstbedste række.

Jens Hammer har tidligere været direktør i Hobro IK.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Jens Hammer.

Annonce:

Profiler kan blive solgt

For nylig tog bold.dk en snak med direktøren, der satte ord på, hvad det kommer til at betyde for holdet, at der også er 2. Division på programmet i næste sæson.

Her fortalte han, at klubben ikke er tvunget til at sælge, men at det kunne komme på tale, hvis der kommer gode bud.

- Mange af vores spillere har præstereret rigtig godt i foråret. De har spillet på et ret succesfuldt hold, der har vundet meget og fået en del point og scoret en del point.

- Der kommer selvfølgelig noget interesse for flere af dem, men vi kommer ikke til at forære nogle spillere væk. Økonomien skal hænge sammen, og Mads, Elias og Emil har en værdi for EfB.

- Vi er jo som alle andre klubber en sælgende klub, så hvis der kommer et godt tilbud på en af vores spillere, så kigger vi på det, sagde Jens Hammer til bold.dk.